Fiscal de San Luis Potosí confirma que se cuenta con orden de aprehensión contra agresor de menor en un Subway

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, confirmó que la institución que encabeza cuenta con una orden de aprehensión contra Fernando El Tiburón Medina, hombre que agredió a un menor de 15 años en una sucursal de la cadena de comida rápida Subway.

Ruiz Contreras dijo que continúa la búsqueda de Medina, y se espera que la policía de investigación pueda cumplimentar la orden de aprehensión, derivado de los avances en los trabajos coordinados para su localización.

Destacó que una vez que el agresor sea detenido, se solicitará al juez de control las medidas cautelares de prisión preventiva o prisión preventiva justificada.

También recordó que se cuenta con una ficha roja de la Interpol para la búsqueda del hombre. Se cree que no ha salido del país, por lo menos, no de forma legal, pues no cuenta con pasaporte vigente.

Solicitan ficha roja a Interpol

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, informó el pasado jueves que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya solicitó a la Interpol una “ficha roja” para localizar a Fernando Medina “El Tiburón”, el presunto agresor de un joven trabajador, de 15 años, de la cadena Subway.

En este sentido, las autoridades estatales notificaron a los consulados de Estados Unidos para que se active una alerta migratoria y no se le permita salir del país.

Además, el mandatario emanado del Partido Verde dijo ante los medios que se trabaja de manera coordinada con otros estados vecinos a la entidad potosina para coadyuvar en la investigación y búsqueda del presunto responsable.

Se dijo confiado en que con esta medida en las próximas horas se tengan resultados que permitan la detención del agresor que ha sido evidenciado en redes sociales como un tipo violento.

Un joven empleado fue agredido al interior de una sucursal de comida por un sujeto a quien le habían solicitado que esperara su turno en la fila Crédito: Twitter@siete_letras

“Tiene que caer todo el peso de la ley”

Y es que Gallardo Cardona consideró “increíble” que un sujeto, que al ser un experto en artes marciales, pueda utilizar sus manos “como un arma” para golpear a un joven o a cualquier persona.

Por su parte, el vocero de Seguridad, Miguel Gallegos Cepeda, hizo público el llamado a la ciudadanía para sumarse a la localización del agresor.

“Se solicita a la sociedad en general si es que tienen alguna situación que pueda dar con el paradero de esta persona, que la compartan a través del 089, bajo el anonimato”

Ya van 3 días y el agresor de un joven en San Luis Potosí sigue sin ser detenido... aun así el gobernador Ricardo Gallardo asegura que van "bien" con la búsqueda 🤔 pic.twitter.com/LrCGgvquwV — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 3, 2023

Además, se exhortó a más posibles víctimas para que acudan a la fiscalía a denunciar si fueron agredidas por la misma persona.

Mientras tanto, el ayuntamiento de San Luis Potosí clausuró los negocios vinculados con el presunto atacante de un menor de edad, al que golpeó salvajemente el pasado 31 de julio dentro de la sucursal de Subway en la capital estatal.

La clausura se da por diversas irregularidades y en seguimiento a la coadyuvancia con la Fiscalíaen la investigación para dar con su paradero.

La Dirección de Comercio investigó los establecimientos vinculados a Fernando Medina Ramírez y logró ubicar tres razones sociales: un negocio de autopartes, ubicado en la avenida Rocha Cordero; un depósito de cerveza y el gimnasio en donde entrenaba y daba clases de artes marciales, localizado en Iztacihuatl 180, Gral I. Martinez.

Clausuran negocio de autopartes de Fernando Medina Ramírez, agresor de Santiago, el joven trabajador de #Subway en San Luis Potosí.

El establecimiento carecía de licencia; el hombre no ha sido detenido por el ataque. pic.twitter.com/3fuer4Xh42 — Monica Garza (@monicagarzag) August 4, 2023

De acuerdo a las autoridades municipales los tres negocios no cuentan con licencias de funcionamiento.

En el caso del gimnasio, este se encuentra desolado. Sin embargo, diversos automóviles y vehículos se encuentran patrullando la zona, deteniéndose frente al edificio y retirándose.

Vecinos de los alrededores del gimnasio comentaron a El Universal que el establecimiento lleva aproximadamente un año sin abrir y que, en años anteriores, abría esporádicamente algunos meses sí, otros meses no.

Asimismo, señalaron que acudían alumnos de todo tipo y de todas las edades. Incluso, en algunas fotos y videos de la página de Facebook del recinto se puede observar al “tiburón” convivir con menores de edad.

Narraron que sus hijos llegaron a tenerlo a él de profesor, pero que éstos sólo mencionan que era muy estricto y que no le gustaba que le faltaran al respeto.

La asociación potosina de artes marciales mixtas, la cual se encarga de encaminar a las personas que se quieran especializar en ser peleadores o en gimnasio, lanzó un comunicado oficial donde aclararon que el agresor no está afiliado a su asociación y no pertenece a ninguna escuela afiliada ni en proceso se ello.

“Además, no representa los valores sobre los que se construye nuestra disciplina y que fomentamos en los atletas”, afirmaron.

Las autoridades trabajan en localizar más domicilios relacionados con el agresor.