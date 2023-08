Unión Nacional de Padres de Familia acusa que libros de la SEP están fuera la ley: “También es un acto de corrupción”

La UNPF consideró un acto de corrupción el entregar libros de texto "que no sirven". |Jovani Pérez

Israel Sánchez, encargado de la oficina de Presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), acusó que los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no cumplen con la ley ni corresponden a la realidad del país, por lo que el entregarlos se podría considerar “un acto de corrupción”.

En entrevista con Infobae México, Israel Sánchez explicó que esto se debe a que los libros son elaborados con los impuestos de los ciudadanos y detalló que incluso, según datos de la plataforma Compranet, de la Secretaría de Hacienda, el último registro de pagos por el material didáctico estaba alrededor de 900 millones de pesos.

“Estos libros de texto no corresponden a la realidad del país y el hecho de que tu quieras entregar libros que no sirven no es correcto por las grandes necesidades que hay y entregar libros que a fin de cuentas cuestan, no son libros gratis, se pagan con los impuestos.

“El último registro de Compranet andaba en casi 900 millones de pesos y pues sería una grave falta, un acto de corrupción entregar libros que no sirven a sabiendas de que deben cumplir la ley, el no cumplir la ley es un acto de corrupción y eso pues no debe de ocurrir en ningún gobierno y en ninguna administración”, dijo.

Recordó que la organización ha promovido amparos y que un juez ordenó la suspensión de la distribución de los libros e incluso, que desde el 27 de mayo las autoridades educativas han sido notificadas sobre estos.

Destacó que a pesar de ello, no han sido atendidos por las autoridades para dialogar y ser integrados al proceso de elaboración, por lo cual advirtió que agotarán todas las instancias correspondientes.

“Nosotros lo que estamos haciendo es un llamado a que se dialogue que se atienda, que se entregue lo que se tiene que entregar. No podemos hacer otro llamado a las autoridades, le hacemos un llamado a que se cumpla la ley.

“Sí existe un amparo y es contra los libros de primer año, existe una suspensión definitiva que lo otorgó un juez, si no se nos sigue escuchando seguiremos con las estancias legales, nosotros sí queremos cumplir la ley”, mencionó.

Asimismo, advirtió que hasta el momento han llegado a 150 mil padres de familia y continuarán informando, para “hacer entender” sobre “el grave peligro” de que no se otorgue una educación integral.

“Tenemos que seguir tocando las puertas, seguiremos luchando , estamos informándole a los padres de familia que se puede hacer y que no, lo que si es tu no puedes recibir un libro que esté fuera de la ley.

“Tu puedes exigir que te den un libro que cumpla con la ley, que cumpla con la normatividad y que cumpla con los planes y programas”, comentó.

¿Consideran que hay temas inapropiados?

El encargado de la oficina de presidencia de la UNPF aclaró que no están en contra de que se incluyan temas que en los últimos días se han llamado “inapropiados”, sino que buscan que estos se enseñen en coordinación con los padres de familia y de una manera “no agresiva”.

“De esto de la parte del conocimiento nunca hemos estado en contra, nosotros vimos nacer la Secretaría de educación, vimos nacer los libros de texto, nunca hemos estado en contra de la mejora de la educación. Lo que siempre hemos defendido es que la educación debe tener tres componentes: el componente educativo, informativo y formativo, entonces esta formación, a fin de cuentas se le llama una educación integral esto es lo que da el componente de que el niño tenga sus saberes pero también bien comunicados.

“Es decir, el maestro no debe ser el único que debe transmitir esta información, debe de ser también llevado de la mano con los padres de familia, pero si tu pides un material en donde el padre de familia no está consciente”, resaltó.