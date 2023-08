Qué dijo Paul Stanley sobre convivir con Paola Durante en La casa de los famosos México

Paola Durante habría sido considerada para ingresar a La casa de los famosos (Foto: Instagram)

Para un sector del público hubiera sido muy interesante, pero sobre todo muy controversial, que entre los habitantes de La casa de los famosos México hubiera estado Paola Durante, especialmente porque habría tenido que convivir “en el encierro” junto a Paul Stanley.

Te puede interesar: Paola Durante no entró a “La Casa de los Famosos” por culpa de Paul Stanley

Y es que cabe recordar que la famosa, cuando fungía como edecán del programa de TV Azteca Una tras otra hace 24 años, fue señalada por las autoridades como presunta vinculada en el asesinato de Paco Stanley, por lo que fue recluida por casi dos años en prisión, al igual que su compañero Mario Bezares y “El Cholo”.

Esta relación con el fallecido conductor y comediante habría sido muy polémica en La casa de los famosos México por la presencia de Paul Stanley, hijo menor del fallecido humorista que dejó huella en la memoria del entretenimiento mexicano.

Te puede interesar: Paola Durante le responde a Paul Stanley tras especulaciones por el homicidio de su padre: “Salí inocente”

Cabe destacar que Paola Durante fue absuelta en su momento al no ser halladas pruebas que la vincularan con el sangriento crimen; por su parte, Paul siempre ha mostrado tener dudas respecto a lo que realmente le ocurrió a “Pacorro” aquel 7 de junio de 1999.

Paola Durante trabajó al lado de Paco Stanley en 1999 (Instagram/paolapink1)

Además, el actual presentador de Hoy se ha mostrado en contra de aquellos proyectos que buscan lucrar con la memoria de su padre, como la serie televisiva que prepara la compañía Amazon Prime -que será protagonizada por Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez-, y contra el documental de reciente estreno El Show: crónica de un asesinato, producido por la plataforma Vix+.

Te puede interesar: La razón por la que la familia de Wendy Guevara no quiere a Marlon

Es por ello que mucho se ha comentado que el comediante de 37 años intervino para que Paola Durante no ingresara al reality, pues ella misma ha declarado que tuvo interés en preparar una serie donde cuente su versión acerca del escabroso caso Stanley.

Estos rumores fueron confirmados recientemente por Durante, quien, sin asegurar nada, habló al respecto; dijo que estuvo a punto de ser una habitante de la famosa casa y que incluso ya se encontraba en pláticas con la producción, sin embargo, de un momento a otro dejó de ser contactada.

Y es que para Paola Durante, Paul Stanley estaría resentido con ella. “Él siempre ha dicho que ellos (Mario y ‘El Cholo’) salieron bajo duda, yo no. Se lo quiero aclarar a Paul, yo nunca salí bajo duda, yo salí inocente”, dijo para Ventaneando en días pasados.

La famosa edecán podría haber sido integrante de "La Casa de los Famosos" (Instagram @paolapink/@paulstanleyd)

En el programa de TV Azteca, la modelo explicó que estuvo a punto de ser parte de La casa de los famosos México, por lo que se extrañó de finalmente no haber sido considerada.

“Yo hablé con la gente de Televisa y les dije: ‘A ver, ¿no me llamaron porque entró Paul?´ y ellos me contestaron por parte de la producción ´No, no, no, no tiene nada que ver´”, aseguró que le contestaron en la televisora de San Ángel.

“Pero pues a mí ya me habían dicho... oye, me buscaron mucho, me dijeron: ´Oye, ándale, podrías ser muy buen prospecto´, que estoy segura que sí hubiera dado mucha batalla”, agregó.

Tras las declaraciones de Paola, Paul Stanley dijo desconocer la versión que asegura que él tuvo injerencia en que la ex edecán no ingresara a “la casa más famosa de México”.

Paul Stanley dijo desconocer si Paola estaba considerada para entrar al porgrama (Vix/La Casa de los famosos/Captura de pantalla)

“No sabía, pero qué mal pedo, ¿será? No creo, hay chamba para todos”, dijo Paul a los medios de comunicación a su salida de Televisa recientemente.

El comediante dijo también que haber convivido con Paola en el programa hubiera sido una experiencia distinta.

“Hubiera estado fuerte. Digo, yo me he sentado con ella, hemos coincidido en cenas y todo y la saludo bien y todo, pero hasta ahí, o sea nunca hemos tenido oportunidad de platicar. Sería un tema muy difícil y más ahí guardados, estaría cañón”, expresó el famoso.