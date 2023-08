Los mejores memes que dejó la separación de Jay de la Cueva y Moderatto

Moderatto memes (Foto: Instagram/@moderattomx)

Apenas Jay de la Cueva anunció su separación de Moderatto con un video colgado en su cuenta de TikTok, las redes sociales explotaron en reacciones de todo tipo. Y es que el músico ha terminado relación con su la banda después de 24 años tocando juntos.

Esto fue lo que dijo Jay de la Cueva: “Tengo una noticia importante que compartirles: voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz, dejando Moderatto, no ha sido una decisión sencilla porque no hay nada negativo, todo marcha increíble pero hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo”.

Los mejores memes sobre la separación de Jay de la Cueva y Moderatto (captura de pantalla)

Los internautas aplicaron su creatividad y elaboraron divertidos memes para hacer notar su sentir, mismos que fueron en varias direcciones: desde los que ilustraba tristeza desde la parodia hasta los que compararon el físico de Jay de la Cueva con el músico y actor de Hollywood Jared Leto.

Asimismo, los internautas dieron su opinión con respecto a la separación de Moderatto con emotivos mensajes que publicaron en sus redes sociales:

“Mi Jay de la Cueva despidiéndose de Moderatto y yo imaginándome a los 10 yendo a su reencuentros como si de Caifanes se tratase”, “Ir a un concierto de Moderatto era mi lugar feliz. Sólo me queda decir: GRACIAS”, “¿Quién sufrió más? ¿Jesucristo o yo ahorita por la salida de Jay de la Cueva?”, “La neta no sé si mi corazón pueda con tanto dolor de que Jay de la Cueva anunció su salida de Moderatto”, “les recuerdo que Jay de la Leto dijo lo mismo antes de la pandemia y todavía vimos a Moderatto como 6 veces después de ese anuncio, no les creo nada”.

Los mejores memes sobre la separación de Jay de la Cueva y Moderatto (captura de pantalla)

Jay de la Cueva confirmó que su separación de Moderatto no significa un adiós a los escenarios, pues se enfocará en la producción de su álbum como solista y de hacer música con otra banda que tiene. Además agradeció a sus fans, quienes han sido fieles: “Gracias especialmente a ti, por todo el amor durante este tiempo, les tendré noticias pronto de lo nuevo”, expresó.

Los mejores memes sobre la separación de Jay de la Cueva y Moderatto (captura de pantalla)

La historia de Moderatto y Jay de la Cueva

Moderatto se formó en el año 1999 a partir de tres músicos que habían sido parte de la banda Fobia (Jay de la Cueva, Iñaki Vázquez y Cha!), un músico de Molotov (Randy Ebright) y uno de El Gerente (Marcello Lara), y un par de años después publicaron su primer disco de estudio, titulado Resurrexión.

A partir de ahí no existió otra cosa que no fueran éxitos para la banda, y lanzaron otros trabajos discográficos como Detector de Metal en 2004, Nos vemos en el invierno en 2005, En directo... ¡Ponte loco! en 2006, ¡Grrr! en 2006, Moderatto Army en 2007, Queremos rock en 2008, Carisma en 2012, Malditos pecadores en 2014, Moderatto XV 2017 y Rockea bien duro en 2022.

Los mejores memes sobre la separación de Jay de la Cueva y Moderatto (captura de pantalla)

Su carrera estuvo plagada de temas que fueron auténticos hits en la radio como su dueto con la cantante pop Belinda titulado Muriendo Lento, temas como Ya lo veía venir, Mil demonios, Sentimettal, No hay otra manera, Zodiaco, Si mi delito es loquear y su cover de Amor prohibido de Selena.

Su particular estilo que parodiaba la música glam metal de los años 80s los llevaron a compartir escenario con estrellas pop muy famosas de México como Alejandra Guzmán y les permitió ser teloneros de bandas como Kiss y la agrupación de Bon Jovi durante su paso por nuestro país.

Los mejores memes sobre la separación de Jay de la Cueva y Moderatto (captura de pantalla)

Moderatto tiene todavía algunos shows agendados, mismos que se llevarán a cabo sin ningún tipo de cancelación y que ahora son considerados como los conciertos del adiós de Jay de la Cueva.