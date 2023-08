Jay de la Cueva anunció su salida de Moderatto después de 24 años

El primer álbum de Moderatto se lanzó en 1999, tres de sus integrantes fueron parte del grupo Fobia (Instagram/@moderattomx/@jaydelacueva)

Jay de la Cueva explicó a sus admiradores que ya terminó su etapa como cantante de Moderatto, aseguró que seguirá haciendo música, pero esta vez alejado de sus compañeros.

Esto fue lo que dijo a través de su cuenta de Instagram el ahora ex vocalista de la agrupación:

“Tengo una noticia importante que compartirles: voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz, dejando Moderatto, no ha sido una decisión sencilla porque no hay nada negativo, todo marcha increíble pero hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo”

Además de dejar en claro que no hubo una pelea, ruptura o desacuerdo que desencadenara su decisión, el cantante también mencionó que ya tiene otra banda y buscará explorar una nueva faceta artística dentro de su trayectoria, por lo que requerirá toda su energía y concentración en los proyectos que lanzará próximamente:

Jay de la Cueva iniciará su faceta como solista, además de que tiene una nueva banda (Instagram/@jaydelacueva)

“Es muy importante para mí comprometerme con mi nuevo álbum como solista y con la nueva banda que tengo, me seduce muchísimo la evolución y estoy en una búsqueda, experimentando”, mencionó.

De igual forma, le dio las gracias a Marcello Lara, Randy Ebright, Iñaki Vázquez y Elohim Corona por los años en que hicieron música juntos como Moderatto, también mencionó a todos los colaboradores que trabajaron con él alguna vez, incluido su manager, los miembros del staff y los estudios Universal.

Finalmente, hizo énfasis en agradecer a los fans de Moderatto por escucharlos durante casi 25 años: “Gracias especialmente a ti, por todo el amor durante este tiempo, les tendré noticias pronto de lo nuevo”, expresó.

el cantante dijo que trabajará como solista Crédito: (Instagram/@jaydelacueva)

Entre comentarios, muchas personas se dijeron tristes por el fin de una etapa y a la vez, le desearon lo mejor a Jay de la Cueva en sus nuevos proyectos. Es importante mencionar que la música de Moderatto marcó a varias generaciones. Estos fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en Instagram:

“Gracias Jay y Moderatto por tantos años, por ser mi primer banda favorita y permitirme soñar”, “No Moderatto, no, por favor”, “Moderatto son mi infancia, siempre he disfrutado yendo a verlos cada que vienen, creí que nunca terminaría”, “Mi corazón se acaba de romper, Moderatto fue y es mi primer banda favorita , también fue al primer concierto que fui”, “No duele, QUEMA” y “Crecí con Moderatto todos los conciertos en el auditorio”.

Jay de la Cueva aclaró que los conciertos que ya tenían agendados si se llevarán a cabo, por lo que se convertirán en shows de despedida: “Quiero hacerles saber que los compromisos que ya tenía Moderatto se van a hacer y serán una increíble oportunidad para despedirnos”, mencionó.

Moderatto se presentará en la Feria Nacional del Globo, la cual se llevará a cabo el 28 de octubre en Jardines de México, en el estado de Morelos.

Cuándo se creó Moderatto

Foto: Fb/Moderatto

La agrupación se formó hacia 1999 por Cha!, Iñaki y Jay de la Cueva, los tres fueron integrantes de Fobia; también estaba Randy Ebright y Marcello Lara, conocido también como El Gerente. En ese año se estrenó Resurrexión, su primer álbum.

El nombre de esta banda es un tiempo para hacer música, la palabra moderatto significa “moderado” y equivale a 80 negras por minuto. El estilo de Moderatto estaba inspirada en las bandas de metal y glam metal de los años ochenta, por lo que se podría definir como una mezcla — y a veces parodia — del rock y rock-pop.

Algunos de los éxitos de esta banda son Ya lo veía venir, Sentimettal, Mil demonios, Gracias, Si mi delito es rockear, Zodiaco, Caballero, Llamada de mi ex y Nuestro Amor, en colaboración con Anahí de RBD.

Cuál era el alter ego de Jay de la Cueva

Así eran los looks de Jay de la Cueva (Fotos: Instagram/@jaydelacueva/moderattomx)

Además de su característica voz que llegaba a tonos altos, el cantante solía vestirse con atuendos estrafalarios, generalmente usaba faldas brillantes, botas altas, sacos con estoperoles y un delineado de ojos en negro, el cual hacía referencia a Kiss. En varias ocasiones, el ahora ex vocalista de Moderatto fue aplaudido por romper estereotipos de género.