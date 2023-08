Fernández Noroña renombró estrategia de seguridad de Ebrard: “Plan Lucifer”

El diputado con licencia cuestionó falta de visión social en el plan de Ebrard (Cuartoscuro)

El aspirante a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Gerardo Fernández Noroña, renombró el plan de seguridad que presentó uno de sus rivales en el proceso del oficialismo, Marcelo Ebrard Casaubón, como Plan Lucifer.

Fue durante su visita a Monterrey, Nuevo León, que el diputado del Partido del Trabajo (PT) con licencia habló sobre el Plan Ángel que dio a conocer el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y declaró que se trata de un “ángel caído” debido a que no aborda la profundidad del problema de inseguridad que vive el país.

De acuerdo al legislador, el principal tema que se debe de atender en México es la desigualdad social; sin embargo, aseguró que en la propuesta que lanzó su oponente no está presente este rasgo, por lo que se quedaría corto en atender el difícil panorama nacional en dicho ámbito; además, advirtió que tampoco analiza el consumo de drogas como otro problema al interior de la población.

“Yo creo que el programa Lucifer, porque es un ángel caído, no está yendo al tema. ¿Cuál es el tema? Es la profunda desigualdad social y si acaso habría que dar otro paso, tendría que ser en el tema del consumo de drogas”, expresó el miércoles 2 de agosto.

Ebrard presentó el Plan Ángel a mediados de julio (AP/Fernando Llano/Captura)

Sobre el mismo tenor, Fernández Noroña recomendó reabrir la discusión sobre la legalización de las “todo tipo de drogas”; no obstante, no pidió que éstas sean legalizadas per se, sino que sea reflexionado el poder que tienen los grupos criminales alrededor de estos productos, así como las alternativas para que éstos pierdan los privilegios que les ha dado la fabricación y distribución.

“A mí me parece que deberíamos de abrir un proceso de discusión sobre la legalización de todo tipo de drogas, no estoy diciendo que las legalicemos, para buscar quitarle el poder económico y, con ello, el poder político y el poder militar al narco”, continuó.

¿Qué es el Plan Ángel?

Fue a mediados del mes pasado que el exjefe de Gobierno del entonces Distrito Federal presentó el Plan Ángel, en el marco de sus recorridos por el país para coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación, donde aseguró que trabajará para que México se vuelva el país más seguro en la historia.

El nombre del proyecto es un acrónimo de Avanzadas Normas de Geolocalización y Seguridad, programa con el que buscaría conjuntar algunos de los métodos de seguridad implementados en diferentes naciones y que presuntamente habrían dado resultados para bajar los índices de inseguridad.

“Vamos a disfrutar del México más seguro de la historia. He diseñado el Plan A.N.G.E.L., Avanzadas Normas de Geolocalización y Seguridad. He conseguido de todo el mundo las ocho tecnologías más avanzadas en seguridad”, expresó durante la presentación del plan.

Marcelo Ebrard presentó su "Plan Ángel" (Twitter/@m_ebrard)

De acuerdo al extitular de la SRE, al implementar la tecnología necesaria, se podrían evitar los feminicidios, los homicidios, así como otras acciones delictivos; uno de los métodos para lograr dichos objetivos sería a través del reconocimiento facial y corporal.

Las ocho tecnologías que implementaría en caso de ganar el 2024 serían:

Reconocimiento facial en vías públicas. Identificadores del lugar exacto donde se disparó un arma. Detectores de armas. Reconocimiento morfológico de delincuentes por la forma de caminar. Rastreadores de marcación y seguimiento de vehículos. Drones que marcan y siguen criminales. Cámaras inteligentes en los elementos de la Guardia Nacional. Todos los sistemas estarán conectados por una base de datos que operará con Inteligencia Artificial, buscando que no sean corrompida ni cometerse errores humanos.

Finalmente, Ebrard Casaubón reiteró que el proyecto fue el resultado de un investigación que abarcó cinco años, en los cuales viajó y analizó planes de seguridad alrededor del mundo.