¿Daniel Sosa ya perdonó a Ricardo O’Farril? Esto dijo tras recibir una disculpa pública del standupero

El comediante explotó contra sus colegas durante la madrugada del 23 de abril luego de supuestamente ser ofendido en la boda de Mau Nieto. (YouTube: Ricardo O'Farril)

Ricardo O’Farril reapareció en redes sociales tras semanas de ausencia para disculparse públicamente con todas las personas que pudieron resultar afectadas por las declaraciones que lanzó durante su episodio maníaco-depresivo. Con una mano en el corazón, el standupero confesó que continúa con su proceso de recuperación bajo observación médica y espera que muy pronto pueda retomar sus proyectos.

La publicación se viralizó en redes sociales, donde los internautas mandaron mensajes de apoyo al comediante por la situación que está enfrentando. Éste también llegó a Daniel Sosa (uno de los standuperos afectados por las declaraciones de Richie), quien no dudó en agradecer el gesto durante una entrevista que concedió para Pinky Promise.

“Ricardo hoy ya salió del centro de rehabilitación donde estaba. Sinceramente, hablando ya de compas, es la persona por la cuál yo comencé a hacer comedia. Cuando yo estaba en mi casa, antes de empezar a hacer standup, vi que estaba en Comedí Central, no me acuerdo si era la primera o en la segunda temporada, y por él le mandé mensaje a él, le dije: ‘Quiero hacer comedia’ y él me contestó: ‘Ve a curso con Sofía’”, comenzó.

El standupero enumeró una larga lista de agredidos Crédito: IG/richieofarrill

“Hoy, que está mucho mejor, la neta es una especie de paz en el corazón porque por más cosas que haya hecho no deja de ser un ser humano, no deja de ser una persona que fue muy importante para mí”, continuó.

Daniel aseguró que se sintió aliviado porque notó un gran avance en su colega, pero continúa muy molesto por todo lo sucedido. Y es que las declaraciones públicas que lanzó Riche en su contra provocaron que recibiera una ola de hate en redes de la cual le ha costado mucho trabajo recuperarse.

“Le agradezco mucho la disculpa, eso habla de que está en un momento mucho más consiente, mucho más lúcido. No puedo negar, de hecho esta es la primera vez que voy a hablar de esto, porque en todos los lugares que me lo han preguntado no he querido hablar por respeto a él y a su familia, pero hoy lo voy a decir, estoy muy enojado”, agregó.

El standupero fue atacado por su compañero Credito:Tiktok@pinkypromisetv

“Lo que hizo no se me hizo justo, me dijo cosas horribles, me difamó de una manera impresionante”, dijo.

Daniel Sosa confesó que en un principio se sintió desconcertado por las declaraciones de su amigo, después enfrentó los ataques en su contra por parte de internautas, pero finalmente se dio cuenta de que todo era resultado de un problema que iba más allá de un malentendido en la boda de Mau Nieto.

“Hoy entiendo de dónde viene, que no era él. Justo en la disculpa lo dijo (...) sé que esa no es la persona que me incitó a hacer comedia, no es la persona que nos apoya a todos, pero eso no deja de lado que sí me lastimó (...) No puedo decirte hoy que es mi mejor amigo, porque duele mucho, pero sin lugar a dudas yo, con el corazón en la mano, perdono a Ricardo”, agregó.

(YouTube: Daniel Sosa)

Durante la misma entrevista, Daniel Sosa aclaró que su intención de contar su versión de los hechos no es resaltar lo mal que la pasó, sino hablar sobre la salud mental de su amigo.

“Yo no quiero que la pase mal porque independientemente de lo que hizo, no está chido hacer daño (...) No quiero que esto se haga más grande porque realmente si escucharan la voz de Ricardo te parte el corazón porque es una persona que se acaba de dar cuenta de todo lo que pasó”, agregó.