Quiénes son los personajes de ultraderecha que buscarán la Presidencia de la República

en 2024 cambiará la titularidad del Ejecutivo Federal (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está a poco más de un año de dejar la titularidad del Ejecutivo Federal, luego de los comicios del 2 de junio en donde se renovarán ese y otros más de dos mil puestos de elección popular a nivel federal.

Sin embargo, aunque la ley electoral detalla que el proceso electoral inicia el mes de noviembre, los partidos políticos de oposición y oficialismo han comenzado sus trabajos internos para designar a la persona que aparecerá en la boleta electoral.

En medio de este contexto es que diferentes personajes y de todo el espectro político han levantado la mano para suceder al mandatario mexicano, entre todos ellos han aparecido personajes de ultraderecha y con pensamiento conservador, quienes han criticado severamente al gobierno de la Cuarta Transformación.

Si en algo han coincidido todos los personajes es que no se sienten representados por el Partido Acción Nacional (PAN), especialmente desde que decidieron aliarse al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), puesto que el instituto político siempre se erigió como la representación de la derecha.

Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui anunció en 2022 sus intenciones por contender por la presidencia (REUTERS/José Cabezas)

Las intenciones del actor mexicano Eduardo Verástegui de contender por la Presidencia de la República se dieron a conocer en noviembre de 2022 cuando encabezó la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) 2022, aunque no fue él el que dio a conocer, sino Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

“El futuro presidente de México, ¿no? Encina de inteligente es guapo, ¿no?”

De finales del año pasado a mediados del presente, el histrión mexicano ha hablando constantemente de sus intenciones rumbo al 2024; no obstante, ha dejado en claro que será hasta que el tiempo electoral lo marque que dará a conocer su posición.

En exclusiva con Infobae México, el político recalcó que sólo si Dios lo permite, él llegará a la Presidencia de la República. Ese y más comentarios han sido controversiales ante la ciudadanía, debido a su apoyo abierto en contra del aborto, la comunidad LGBTQ y mucho más.

“Estoy en una temporada de oración profunda y ayuno, como todo proyecto que he hecho en mi vida, pidiéndole a Dios que me abra las puertas si el proyecto viene de él o que las cierre si no viene de él. En esto estoy. ¡Muy pronto sabrán la respuesta!”, explicó.

Gilberto Lozano

Gilberto Lozano presentó una denuncia contra AMLO (Cuartoscuro)

Otro de los personajes que han alzado la mano es el empresario Gilberto Lozano, quien ha sido uno de los fervientes críticos a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) e incluso se ha mostrado en contra de las corrientes de izquierda, del comunismo y las corrientes sociales.

A inicios del sexenio formó FRENAAA, un movimiento en contra de la Cuarta Transformación, con el cual se manifestó en la Ciudad de México, denunció a varios personajes cercanos al gobierno e incluso a levantado la mano para competir en 2024 por la vía independiente, pues se dijo en contra de la oposición.

Además, el empresario también ha recriminado que el PAN seleccione a Xóchitl Gálvez como candidata a la presidencia, pues indicó que es un perfil muy parecido al político tabasqueño, por lo que presuntamente no sería algún personaje que pueda representar una alternativa al actual gobierno.

Lozano, al igual que Verástegui, se ha posicionado a favor de la familia tradicional, en contra del aborto y de algunos derechos de la comunidad LGBTQ, aunado a su ferviente creencia en el Dios de la Iglesia Católica.

Ignacio Loyola

El exgobernador de Querétaro dio a conocer su postura (Twitter/@iloyolavera)

Al interior del Frente Amplio por México también apareció un personaje de ultraderecha, se trata del exgobernador de Querétaro, Ignacio Loyola, el cual en días pasados dejó en claro su postura sobre ciertos temas de debate a nivel social.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, indicó que está a favor de la vida “desde la concepción hasta la muerte”; además de que está en contra de la ideología de género y de la paridad de género “a favor de la equidad”.

Posteriormente, se dijo a favor de la libertad de expresión, de emprender, de tránsito y de investigación, así como a favor del derecho.