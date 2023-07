Mochileros en México: 10 consejos y cuatro destinos para viajeros novatos

Viajar con sólo tu mochila y unos cunatos ahorros es una idea tentadora, sin embargo, para que disfrutes al máximo tu recorrido debes tomar en cuenta algunos consejos que a veces pasamos por alto. (Shutterstock)

Viajar como mochilero es una forma emocionante y económica de explorar el país y aunque parece que lo único que se necesita para lograrlo es tomar una back pack y unos cuantos ahorros, la realidad es que esta forma de explorar otros lugares puede enfrentarte a toda clase de imprevistos, especialmente si apenas comienzas como mochilero.

Te puede interesar: Día Internacional del Aguacate: estos son los postres que lo usan como ingrediente principal

Por eso en Infobae México junto con la inteligencia artificial Chat GPT creamos un decálogo de consejos que podrían ayudarte a planificar tu viaje como mochilero y que así logres disfrutar tu recorrido mientras evitas situaciones riesgosas. Además, enlistamos algunos destinos del territorio mexicano que puedes conocer con poco presupuesto ya que son lugares ideales para mochileros novatos.

Decálogo de consejos para mochileros

Desde dinero en efectivo, hasta un botiquín, estos son algunos de los consejos que te ayudarán a disfrutar de tu viaje y te permitirán prevenir situaciones imprevistas que suceden en todos los viajes. (Shutterstock)

1. Investiga y planifica con anticipación: antes de emprender tu aventura, investiga sobre los lugares que deseas visitar, las rutas de transporte, opciones de alojamiento y costos estimados. Planificar con anticipación te permitirá optimizar tu tiempo y presupuesto.

Te puede interesar: Decálogo para la felicidad en pareja, consejos de un filósofo para mantener el matrimonio

Además, toma en cuenta que muchos lugares no tienen señal ni internet y puede que en ocasiones no tengan luz, así que será mejor llevar las indicaciones escritas en una libreta para no depender de los aparatos electrónicos.

2. Sé consciente de la temporada: México cuenta con una gran diversidad de climas, por lo que es importante considerar la temporada del año en la que viajarás para que puedas llevar la indumentaria adecuada. Algunas regiones pueden tener temporadas de lluvias o ser extremadamente calurosas, mientras que otras pueden presentar temperaturas más frescas.

Te puede interesar: Cuántos días faltan para Navidad 2023

Ajusta tu equipaje y actividades según tu recorrido, es decir, si vas a varios lugares con climas totalmente distintos lo mejor será optimizar la ropa de tal forma que sea lo más versátil posible ya que esto se relaciona con el peso del equipaje.

3. Viaja ligero: como mochilero, cargarás con tu equipaje a cuestas, por lo que es fundamental viajar con lo mínimo indispensable. Empaca sólo lo esencial, incluyendo pequeños artículos de aseo personal y un botiquín de primeros auxilios para enfrentar cualquier imprevisto. Recuerda llevar una mochila cómoda y resistente para evitar que las correas se rompan.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó pruebas de calidad a 21 mochilas que se venden en México, entre las cuales identificó las mejores y las peores marcas y modelos. Puedes consultar la lista aquí.

4. Habla con la gente local: una de las mejores formas de conocer la cultura de un lugar es hablando con los habitantes de la zona. Pregunta sobre sus costumbres, tradiciones y lugares favoritos para visitar.

Esto te ayudará a tener una experiencia más auténtica pues conocerás la cotidianidad de las personas que viven en el lugar. Así no sólo conocerás la información turística oficial sino también las experiencias de vida de quienes crecieron ahí.

México tiene una rica diversidad cultural y tradiciones arraigadas. Respeta las costumbres locales, muestra interés genuino en su cultura y trata de aprender de ella. Ten en cuenta que cada región puede tener sus propias particularidades y sensibilidades culturales.

5. Usa dinero en efectivo: ten en cuanta que fuera de las grandes ciudades en pocos lugares se puede pagar con tarjeta, o en algunos te cobran una alta comisión por usarla, por lo que tu mejor opción será llevar tus ahorros en efectivo para que nunca dependas de la disponibilidad de un cajero automático.

Lleva suficiente efectivo para cubrir tus gastos diarios y puedes intentar ganar un poco de dinero ayudando a las personas en sus labores diarias. Los mejores lugares para ofrecer tu ayuda son las fondas de comida, o también puedes intentar vender artesanías que hayas hecho tú, o si eres fotógrafo podrías poner tus tomas a la venta.

6. Transporte económico y seguro: para desplazarte de un lugar a otro utiliza medios de transporte económicos como autobuses locales, colectivos o trenes. Son una excelente manera de conocer a la gente local y disfrutar del paisaje. Recuerda siempre revisar que la empresa de transporte sea oficial para preservar tu seguridad.

7. Comida local: la gastronomía mexicana es famosa en todo el mundo y al viajar como mochilero tendrás la oportunidad de conocer la cocina tradicional de cada zona que visites. Atrévete a probar los platillos típicos de cada región. Evita tomar agua del grifo y de ríos o lagos pues pueden tener bacterias nocivas para la salud.

8. Hospedaje económico: México ofrece una variedad de opciones de alojamiento para mochileros, como hostales, albergues y campings. Estos lugares no sólo son más económicos, sino que también brindan la oportunidad de conocer a otros viajeros y compartir experiencias y consejos.

9. Seguridad personal: como en cualquier viaje, mantén la seguridad personal como una prioridad. Mantén tus pertenencias seguras y evita zonas peligrosas, especialmente durante la noche. Siempre es recomendable viajar en grupo o informar a alguien de confianza sobre tu itinerario. Además, se recomienda portar un candado o una mochila con seguro para evitar robos cuando estés distraído.

10. Explora lo desconocido: si bien los destinos turísticos más populares son atractivos, no tengas miedo de aventurarte más allá de los lugares comunes. El amplio territorio mexicano esconde numerosos tesoros poco conocidos que te sorprenderán gratamente. Consulta con lugareños o viajeros experimentados para descubrir lugares únicos y auténticos.

Cuatro destinos para iniciar de mochilero en México

Estos son algunos de los lugares preferidos por mochileros, dado que tienen precios accesibles y múltiples modalidades de hospedaje. Recuerda que la mejor forma de conocer los lugares es hablando con las personas locales así como con otros viajeros más experimentados. (Shutterstock)

Mahahual, Quintana Roo: se trata de un lugar paradisiaco del caribe mexicano, si buscas un destino de playa menos turístico, Mahahual es una excelente opción. Esta tranquila localidad costera en la Costa Maya ofrece hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas. Aquí puedes relajarte en una hamaca, practicar snorkel en el arrecife de coral y disfrutar de la auténtica cocina mexicana. Este destino aún no se hace tan popular, por lo que los precios no son elevados.

Palenque, Chiapas: es un sitio arqueológico famoso por sus impresionantes ruinas mayas, que se encuentran en medio de la selva tropical. Explorar las antiguas estructuras y caminar por los senderos rodeados de vegetación exuberante es una experiencia única. Además, la cercanía de Palenque a impresionantes cascadas y ríos ofrece oportunidades para nadar y disfrutar de la naturaleza a un bajo costo, ideal para mochileros.

Sayulita, Jalisco: ubicado en la costa del Pacífico, este destino es un paraíso para los surfistas y los amantes de la playa. Sus coloridas calles, ambiente relajado y vibrante escena artística lo convierten en un lugar perfecto para los mochileros que buscan disfrutar del sol, el mar y la cultura mexicana

San Cristóbal de las Casas, Chiapas: este pueblo escondido en las montañas de la Sierra de Chiapas es un destino que se ha ganado el corazón de los mochileros. Aquí encontrarás un sincretismo único de cultura indígena con los espacios que guardan la arquitectura colonial. Además, es un punto de partida ideal para explorar las ruinas mayas de Palenque y las cascadas de Agua Azul, lo que lo convierte en un punto de encuentro para viajeros nacionales e internacionales.