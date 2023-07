Miembros de “Los Motonetos” causan disturbios en San Cristóbal de las Casas; reportan balacera

Las autoridades lograron asegurar una decena de motocicletas tras los disturbios (Foto: Twitter@CrisAlegria_)

Habitantes de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, amanecieron entre una serie de detonaciones de arma de fuego que habrían sido ocasionadas por presuntos integrantes del grupo criminal conocido como “Los Motonetos”, el cual está relacionado con actividades de narcomenudeo y homicidios.

Los informes preliminares indicaron que durante la mañana de este domingo 30 de julio se escucharon varios disparos en las calles Bernal Díaz del Castillo y Ejército Nacional, localizadas en el Barrio de Guadalupe. Si bien unos reportes señalan que los disturbios comenzaron a las 9:00 horas, en otros se menciona que iniciaron desde las 5:00 de la madrugada.

La lluvia de balas ocasionó que vecinos de la zona dieran aviso a las autoridades locales para que se restableciera el orden de manera inmediata. Fue así como elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar de los hechos para corroborar lo sucedido.

En los videos compartidos en redes sociales se puede observar a un grupo de sujetos -algunos a bordo de motocicletas- corriendo por una de las calles de la ciudad, mientras eran perseguidos por los uniformados. La tensión era tal que una mujer civil -quien se encontraba grabando lo ocurrido- comenzó a rezar ante el temor de que el conflicto se intensificara.

Presuntos integrantes del grupo "Los Motonetos" se enfrentaron con autoridades de Chiapas

En un segundo clip se esuchan varios disparos de arma de fuego. Debido a que una mujer -quien se encontraba con una menor de edad- registraba lo que pasaba afuera de su domicilio, uno de los sujetos le gritó que dejara de grabar para evitar que fuera identificado posteriormente por las autoridades.

Mientras los oficiales realizaban recorridos de vigilancia en la zona, se hizo un llamado a la ciudadanía para que tomaran las debidas precauciones y permanecieran resguardados en sus hogares hasta que la situación estuviera controlada.

Aunque posteriormente se dio a conocer que la Policía Municipal había logrado detener a varios individuos que presuntamente participaron en estos hechos, no se precisó la cifra exacta de las personas aprehendidas. Pese a ello, también fueron aseguradas 10 motocicletas y un vehículo.

Debido a que las indagatorias se encuentran en curso, se desconocen las causas de estos disturbios, si hubo personas lesionadas o víctimas mortales. Hasta la edición de esta nota, el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, no se pronunció al respecto.

¿Quiénes son Los Motonetos?

Los Motonetos mantienen su centro de operaciones en San Cristóbal de las Casas (Foto: @DiarioChiapas)

Los Motonetos, también conocidos como los “motopandilleros”, son un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, secuestros y homicidios, el cual tiene su centro de operaciones en San Cristóbal de las Casas, donde han sembrado terror entre los habitantes.

Se presume que esta banda también es usada para generar conflictos o presionar al gobierno local y estatal para que liberen a algún detenido. De acuerdo con reportes de Insight Crime, sus integrantes reclutan a miembros de comunidades indígenas.

El nombre de dicho grupo es porque sus operadores se desplazan en motocicletas y motonetas. Regularmente uno va como conductor y otro en el asiento trasero (este último es quien porta un arma de fuego la mayoría de las veces).

En septiembre de 2021 fueron acusados por la muerte de una menor de seis años en calles de San Cristóbal de las Casas, además de realizar ataques armados contra la comandancia de la policía municipal, como ocurrió en diciembre de ese mismo año, cuando exigían liberar a tres de sus compañeros.

Si bien no hay reportes que comprueben que Los Motonetos hayan forjado alianzas con organizaciones criminales más grandes, eso no implica que no trabajen “por contrato” para grupos delictivos con mayor capacidad de operación.