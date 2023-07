Mario Delgado acusó a Xóchitl Gálvez de recibir “móchitl” en la alcaldía Miguel Hidalgo

El líder nacional de Morena informó los gastos de los morenistas que participan en la Coordinación de los Comités de Defensa de la 4T (Cuartoscuro)

Mario Delgado, presidente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se lanzó en contra de Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial de la oposición.

Fue durante una jornada de credencialización en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, que Delgado acusó a Gálvez de haber autorizado permisos a cambio de beneficios personales cuando era jefa delegacional de Miguel Hidalgo.

El líder partidista reveló la naturaleza de los presuntos “moches”, a los que llamó “móchitl”, un término previamente utilizado por Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en la capital mexicana.

“Pues resulta que cuando fue delegada autorizó que se construyeran grandes edificios, lo cual es un valor económico muy importante y casualmente los dueños favorecidos de ese gran edificio, de esa gran construcción, de ese gran desarrollo inmobiliario decidió contratar a la empresa de la señora Xóchitl”

El líder de Morena aseguró que la opositora recibió "moches" (Facebook/Mario Delgado)

“¿Cómo se llama eso? corrupción, tráfico de influencias. Entonces, nos ponemos de acuerdo: te autorizo tu desarrollo inmobiliario, te autorizo tu edificio y tú le das chamba a mi empresa”, insistió.

Delgado aseguró que de estas presuntas operaciones irregulares, Gálvez obtuvo ganancias por 70 millones de pesos.

“Qué bonita historia, inició vendiendo gelatinas con mucho esfuerzo y de repente le dieron contratos en el gobierno y se volvió millonaria”, mencionó, haciendo referencia a los presuntos contratos por mil 400 millones de pesos con organismos gubernamentales de los que la empresa de Gálvez se habría beneficiado.

Asimismo, el dirigente nacional de Morena acusó una vez más al Partido Acción Nacional (PAN) de estar involucrado en el cártel inmobiliario.

Delgado acusó a Gálvez de acuerdo como el PAN en el cártel inmobiliario (Cuartoscuro)

“Ven a la ciudad como un gran negocio inmobiliario, se dedican a robar a través de cambiar los usos de suelo, de permitir construcciones en todos lados, no importa que no haya agua, no importa que no hayan servicios públicos. Ellos autorizan y autorizan la construcción de edificios”, afirmó.

Mario Delgado está “preocupado” por bardas a favor de “corcholatas”

Delgado aprovechó su visita al centro histórico de la Ciudad de México para ir de visita a la casa de Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la candidatura presidencial.

En la reunión Fernández Noroña reiteró su preocupación por los mensajes a favor de las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador en bardas y anuncios a nivel nacional. Frente a la inquietud del diputado federal con licencia, Delgado aseguró que la comparte.

“También me reiteró su preocupación -y la comparto-, por los espectaculares y bardas que deberían retirarse”, mencionó el presidente nacional de Morena en redes sociales.

Mario Delgado aseguró compartir la preocupación de Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona/Twitter)

Conviene recordar que al inicio de julio, el diputado envió una carta a Mario Delgado en la que le solicitó pedir a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard incluir los costos de las bardas con mensajes a su favor dentro de su reporte de gastos en el proceso interno de Morena.

“No quiero especular sobre los montos invertidos en estos rubros, pero sin duda es ridículo que informen gastos cientos de miles. cuando la inversión referente a los rubros mencionados se puede multiplicar por cantidades muy superiores”, mencionó Noroña en mensaje.

Fernández Noroña no descartó que algunos de sus compañeros desconozcan el origen de los mensajes a su favor plasmados en espectaculares, bardas y propaganda escrita e indicó que en tal caso éstos deberían tomar acciones para deslindar responsabilidades.

El diputado no es el único aspirante que se ha pronunciado en contra de esta situación. De manera similar se expresó Ricardo Monreal, quien acusó a Mario Delgado de proteger a las “corcholatas” en la omisión de reportes sobre los cientos de espectaculares que hay en todo el país.