Vanesa Villagrán, hija de Carlos Villagrán “Kiko”, tiene cáncer

Vanesa Villagrán reveló que en junio le diagnosticaron cáncer (Instagram/@carlos_kiko1)

Vanesa Villagrán, hija y mánager de Carlos Villagrán, reveló que hace unas semanas se dio cuenta de que tenía un problema de salud porque su gato siempre estaba con ella y, además, recibió un golpe y el dolor no se le quitaba. Decidió realizarse estudios de laboratorio para entender qué le estaba sucediendo y recibió un desalentador diagnóstico.

Te puede interesar: Florinda Meza aclaró si demandará a Carlos Villagrán por hablar de su supuesto romance

Gracias a sus resultados se dio cuenta de que tiene cáncer. Esto lo reveló en su cuenta de Instagram con una foto tomando una quimioterapia.

“El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, 2 cirugías y aún no lo creía, para mi y mi familia fue muy sorpresivo... vi como 6 oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida…”

La modelo tiene cáncer de mama y ya ha pasado por dos cirugías (Twitter/@vaviri)

Vanesa compartió que, a pesar de que en un inicio la noticia la entristeció, actualmente se encuentra en tratamiento de quimioterapias y se siente optimista por lo que pueda pasar en un futuro.

Te puede interesar: Inteligencia Artificial muestra cómo sería el hijo de Wendy Guevara y Nicola Porcella | FOTO

“No reprocho nada y estoy muy agradecida por todo el amor y cariño que recibo de mi familia, ahora me encuentro bien, recibo mis quimioterapias y a darle!”, escribió la modelo.

En sus stories, donde compartió más detalles de su enfermedad, mencionó que toda su familia la ha acompañado en este proceso y por ello se muestra optimista a lo que pueda pasar.

Desde meses atrás, la hija de Kiko compartió que estaba mal de salud, pero no hablaba de su diagnóstico (Twitter/@vaviri)

Al ser cuestionada acerca de cómo se siente ante la posible pérdida de cabello que sufrirá debido a la quimioterapia, confesó que es lo que menos le preocupa por ahora.

Te puede interesar: Así luce actualmente Maradonio de La Familia P. Luche

Pese a que sus papás no viven con ella, diario le llaman o le mandan mensajes, preocupados por su salud y la evolución del tratamiento.

“Mi papá, @carlos_kiko1 a distancia diario me habla por teléfono, lloramos pero está al 100% al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden. Antes de irse me dijo que contaba al 100% con su apoyo, me dice que todas las noches pide por mí. Te amo!”, escribió Vanesa acerca de cómo Kiko ha tomado su diagnóstico.

(Instagram/@carlos_kiko1)

Asimismo, mencionó que por un tiempo tuvo sus redes sociales cerradas por lo triste que se sentía, pero las reabrió porque quería compartir su diagnóstico.

¿Quién es Vanesa Villagrán?

Vanesa, quien fue primero conocida por ser la hija de Carlos Villagrán Kiko, actualmente tiene 40 años y es madre de una niña de 12 años.

Es la representante del actor y también se dedica a vender contenido exclusivo para adultos en la plataforma OnlyFans.

Vanesa es quien maneja la carrera de su papá actualmente y también es influencer (Instagram/@vaviriva)

Hace unos meses Vanesa se hizo viral porque abrió su cuenta en OnlyFans y comenzó a promoverla en sus redes sociales. Hoy cuenta con más de 10 mil “Me gusta” en las 109 fotos que tiene en su perfil.

El 26 de julio, el actor de Chavo del 8 confesó que la incursión de su hija a la venta de contenido erótico no le fue del todo agradable, pero no la juzga ni le ha hecho crítica alguna pues, considerando que ella tiene 40 años, es consciente y responsable de sus actos.

“Como padre, sí es incómodo un poquito, pero es una persona que está cerca a los 40 años y bueno, ya no es una niña a la que puedo corregir y todo eso”, comentó en el programa Amor y fuego.

Kiko fue el primero en revelar que su hija tiene cáncer (Instagram/@carlos_kiko1)

En esa misma entrevista, Kiko reveló que su hija tiene cáncer de mama y lo único que le preocupa es que ella esté bien.

Además de Vanesa, Carlos Villagrán tuvo otros siete hijos, entre ellos Samantha, Paulo y Edson también son parte del medio artístico.