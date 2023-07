Mary Boquitas no tiene dinero para defenderse en juicio por corrupción de menores

Mary Boquitas no pudo pagar un abogado para el juicio por corrupción de menores (Instagram/@raqueneloficial)

Hoy inició el juicio por corrupción de menores en el que están acusados Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas. El proceso comenzó con sólo seis personas, entre ellas María, a pesar de que debieron estar presentes todas las partes del caso.

Durante la primera audiencia, la cual se llevó a cabo en una corte de California, Estados Unidos, María Raquenel no habló, sino que lo hizo quien asistió como su representante legal por el momento, Edna Félix.

Según argumentó la abogada, Raquenel no tiene los recursos económicos suficientes para contratar a un abogado y, por tanto ella estaba acompañándola. De ser posible, Félix representará a la cantante, pero esto lo tiene que aceptar el juez que llevará el juicio y, además, ellas tienen que llegar a un acuerdo.

María fue la única en asistir, a parte de los abogados (Captura de pantalla/Telemundo)

Según trascendió, Mary Boquitas dijo que ella podía representarse por sí sola, pero Félix ofreció apoyarla en el proceso, convirtiéndose formalmente en su abogada.

Ambas solicitaron que sea Edna Félix quien la represente pro bono, es decir, sin recibir un pago a cambio de sus servicios legales. Fuera de los tribunales, María no quiso profundizar en el tema, sólo confirmó que la abogada la estaba apoyando en este proceso.

“En realidad, les voy a decir una cosa, tengo el mejor abogado del mundo, que es Dios, y esta personita tan linda que se une a esta causa”

Mary Boquitas quería representarse sola, pero tendrá una abogada pro bono Crédito: Telemundo

Según se definió Edna Félix en su cuenta de Instagram, es abogada en accidentes, testamentos y fideicomisos. Ella no quiso dar declaraciones sobre el caso, pues dijo que primero tiene que platicar con la cantante acerca de lo que sucedió en la audiencia y lo que pasará en la próxima.

Asimismo, Mary Boquitas pidió al juez más tiempo para poder contestar al reclamo, esto debido a que no tenía un abogado que la defendiera.

¿Qué pasó en la primera audiencia por las acusaciones de corrupción de menores contra el “Clan Trevi-Andrade”?

La mañana de este viernes, no se hicieron presentes en la primera audiencia las demandantes, pero sí su abogada, quien pidió que la identidad de sus clientas no sean reveladas; no obstante, la contraparte (el equipo legal de Gloria Trevi) pidió que sí se hagan públicos los nombres.

Gloria Trevi no se presentó porque se encuentra en España (Instagram)

La justificación de esta solicitud es que no habría suficientes argumentos para que las presuntas víctimas permanezcan en el anonimato. A partir de hoy, habrá un plazo de 60 días para que las demandantes complementen los motivos por los que no se debería de revelar su identidad, de lo contrario, tendrán que seguir el proceso con sus nombres y apellidos.

La abogada de Gloria, Camille Vázquez, compartió con Telemundo que la cantante está bien y preparada para el juicio, defenderá su inocencia porque niega todas las acusaciones.

Aunado a esto, según dieron a conocer en el programa La Mesa Caliente, la defensa de Treviño solicitó que no se admitan los hechos que ocurrieron en territorio mexicano pues, cabe recordar que esta denuncia se presentó en Estados Unidos.

La cantante defendió su inocencia a través de sus abogados (Getty Images)

Otro de los detalles que fueron expuestos en la audiencia es que los abogados de la intérprete de Pelo suelto pidieron que los datos que ellos brindarán para la defensa de su clienta no sean expuestos al público.

Las próximas audiencias serán el 29 de septiembre y en enero.

Sergio Andrade no se presentó en esta primera audiencia debido a que no ha sido notificado, según se dijo. La defensa de las demandantes solicitó que las acusadas brinden la dirección del productor musical, pues ellas sí sabrían en dónde vive.