Danna Paola triunfó en Tomorrowland al presentar nueva canción junto a Steve Aoki

(Captura de pantalla Instagram/@steveaoki)

Este sábado 29 de julio, la mexicana Danna Paola y el productor musical Steve Aoki se presentaron en el festival de música electrónica Tomorrowland, mismo que se lleva a cabo en Bélgica.

La presentación de la diva de la música pop nacional triunfó a lo grande al presentar su nueva tema musical. En redes sociales, los fanáticos de la intérprete de Mundo de Caramelo y Sodio escribieron mensajes de apoyo y orgullo por su ídola, pues es un nuevo paso de ella en la industria internacional.

Por la tarde, Danna Paola subió al escenario principal de Tomorrowland vestida de colores fosforescentes, medias de red y luciendo unos lentes de sol de estética futurista, para cantar su tema Paranoia, mismo que fue del agrado de sus fans, quienes esperan con ansias su lanzamiento en plataformas digitales.

Steve Aoki, por su parte, bailó enérgico mientras mezcló el tema musical desde su tornamesa. Entre luces de colores, efectos especiales y un escenario imponente, los artistas provocaron euforia tanto en la audiencia como en redes sociales, convirtiéndose en tendencia de inmediato.,

La mexicana provocó furor en redes sociales. Crédito: Youtube/Tomorrowland

Las reacciones de los fans ante la presentación de Danna Paola en Tomorrowland

Luego de la explosiva participación de la mexicana, las redes sociales se inundaron de reacciones y comentarios de todo tipo, destacando aquellos escritos por los fans que adoraron Paranoia y el performance de la joven. Danna Paola se volvió viral y llegó a los primeros lugares de tendencias en Twitter.

Y es que los internautas no escatimaron en elogios y argumentos para aplaudir una increíble y frenética presentación que quedará para la historia de todos los fans de la intérprete. Estos fueron algunos de los comentarios que sus fans dejaron en Twitter:

“Es que Danna Paola lo tiene todo: vocals, presencia escénica, energía, la definición de una main latin pop girl y orgullosamente mexicana. Reina”, “Gracias por representarnos desde lo más alto. Danna Paola, todo México está orgulloso de ti”, “Tomorrowland tiene un aforo estimado de 70 mil personas por noche. Danna Paola se presentó en el escenario principal”, “Ella no se cansó de gritar el nombre de su país. Danna Paola, señores, nadie más”.

“Danna Paola presentándose en el festival de música electrónica más grande del mundo, justo en esta era de su carrera en la que promete traer el pop/electro pop de vuelta, sin duda el título de la princesa del pop latino y la música en México está en buenas manos”, dijo otro fan de la cantante.

(Instagram/@dannapaola)

Danna Paola se pronunció sobre la separación de Rosalía

Hace un par de días, en su cuenta de Threads, la intérprete de Oye, Pablo, escribió algunos mensajes a propósito de la polémica que generó la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro días atrás. Además de su fan, Danna Paola es gran amiga de Rosalía; así lo hicieron ver durante el Motomami World Tour celebrado en el Auditorio Nacional el año pasado.

Y es que la separación llegó entre rumores de infidelidades y traiciones. Danna Paola escribió: “Nadie pidió mi opinión, pero qué ped* con toda la gente que comenta y se monta películas en la cabeza con las rupturas de los artistas, son super tóxicos y además creen saberlo todo”, argumentó.

“Déjenlos en paz, cada quién vive su duelo distinto, es muy casando lidiar con opiniones cuando ya dieron una declaración y piden respeto, ahora resulta que la gente sabe más que ellos. Además, sea verdad o no lo que haya pasado, tener una relación pública no es fácil, pero ahí a tirar tanto hate no está cool. Respetemos el corazón y los procesos de cada quien. No sean tóxicos”, añadió.