La romántica felicitación de Danna Paola a Alex Hoyer

La pareja lleva junta al rededor de dos años (Foto: Instagram)

Luego de una agitada gira de conciertos por todo el país, como parte de su álbum XTAS1S, este día miércoles 26 de julio Danna Paola sorprendió a su novio Alex Hoyer con una emotiva felicitación por su cumpleaños.

La joven cantautora mexicana no dejó pasar la oportunidad de celebrar a su pareja, con quien sostiene una relación sentimental desde hace cerca de dos años.

Fue a través de una publicación en Instagram donde la cantante de temas como Sodio y Mala fama dedicó un breve mensaje a su novio, quien como ella se dedica a la música en su faceta de cantante y productor.

“Felices 26 mi cielo. Celebrar tu vida es de las cosas que más hace feliz a mi corazón… celebrar tu luz, tu alma, tu existencia, tu sentido del humor, tu talento, tu mente mágica y el corazón tan GIGANTE que tienes. Amo verte crecer y qué placer gozar la vida a tu lado and making our dreams come true (y hacer nuestros sueños realidad)”, escribió la también actriz.

La pareja es una de las favoritas en las redes sociales (Foto: Instagram)

“Gracias por hacernos sonreír a todos los que te amamos. Te amo. I love you the most (te amo más)”, escribió la intérprete que también se caracteriza por expresarse y mezclar en su habla los idiomas inglés y español.

En las imágenes que ilustran la emotiva dedicatoria se pueden apreciar diversos momentos vividos entre la joven pareja: besándose, bailando, comiendo, conviviendo con amigos y con su mascota.

Al momento, algunas personalidades del medio artísitco han comentado la publicación de la protagonista de Atrévete a soñar. “Me encanta verte enamorada y feliz, mi niña! Que viva el amor!”, le escribió Aracely Arámbula, con quien compartió créditos en la telenovela La doña.

Por su parte, la integrante de JNS, Karla Díaz, dejó varios corazones en la caja de comentarios.

La pareja se ha dejado ver muy romántica en eventos públicos (Foto: Instagram)

Respecto a Alex Hoyer, el cumpleañero no ha comentado la emotiva dedicatoria de su novia ni ha realizado algún post alusivo a su día especial, pero en las diversas historias de su cuenta de Instagram ha compartido las felicitaciones que le han hecho llegar sus amigos.

“26! Gracias por todo el amor y por toda la energía que me mandan siempre. Me siento demasiado agradecido y afortunado de tenerlos en mi vida”, escribió el músico en una de sus historias junto a emojis de un pastel y una mano en señal de corazón.

La relación entre ambos fue confirmada por Hoyer en el mes de abril de 2022, aunque los rumores de su noviazgo comenzaron desde 2020, año en que, en plena pandemia, comenzaron a verse juntos en algunos eventos. Se conoce que quien fungió como “Cupido” entre ambos, fue el también músico Sak, quien los habría presentado entre el mismo grupo de amigos.

Alex Hoyer también se dedica a la música como su famosa novia (Foto: Instagram)

Desde que se confirmó su noviazgo, la pareja ha dado muestras de su amor frente a sus seguidores y a los medios de comunicación, aunque en un inicio mantenían un bajo perfil, aclarando que “tampoco la escondían”.

Se conoce que desde mediados de 2022 los jóvenes viven bajo el mismo techo, lo que ha provocado especulaciones de que pronto llegarán al altar. Al respecto, Alex Hoyer compartió su deseo por unirse a Danna Paola y formar una familia con ella.

“Claro que quiero boda, pero como siempre les digo, ahorita estamos súper súper enfocados, tanto ella en su carrera como yo en la mía.”, dijo a su paso por la alfombra roja de los People’s Choice Awards de 2022.

“Ella tiene muchas metas, yo también y bueno, si va a haber boda, va a haber boda pero ya les avisaremos.”, añadió el músico estadounidense en aquella ocasión.