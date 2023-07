Tundieron a Oscar Ortíz de Pinedo por criticar la película de Barbie

El guionista de Una Familia de Diez criticó Barbie (Instagram/@oscarortizdepinedo//Twitter/@oscarortizdp)

El guionista Óscar Ortiz de Pinedo recibió todo tipo de críticas en redes sociales porque dijo que no le gustó la película de Barbie, entre sus argumentos, el hijo de Jorge Ortiz de Pinedo mencionó que detectó supuestas deficiencias a nivel argumental.

Te puede interesar: Greta Gerwig habla sobre el éxito en taquilla de ‘Barbie’ y cómo se salió con la suya

En su tuit, el escritor de programas para televisión responsabilizó a “la agenda progre” por aparentemente haber arruinado la película dirigida por Greta Gerwig, además, externó que sintió Barbie como “una anécdota entretenida, pero inútil”.

Aunque el guionista de programas como Una familia de Diez se dejó ver dentro de una caja de muñeca Barbie junto a su esposa, dejó en claro que la película le desagradó completamente. Este fue el mensaje completo que escribió el 26 de julio en Twitter:

(Twitter/@oscarortizdp)

“Bueno… ayer fui con mi mujer y mis hijas a ver #Barbie y constaté lo siguiente: La agenda progre destruye por completo lo que podría haber sido un buen guion. La película se torna en un despropósito dejando únicamente una anécdota entretenida, pero inútil. ¿Qué te pareció? opina”

Entre comentarios, muchas personas tundieron tanto su trabajo como el de su padre, pues programas como La Escuelita VIP, de Jorge Ortiz de Pinedo, tienen contenido hipersexualizado, bromas en doble sentido y humor negro. Muchas personas incluso criticaron la forma en que se refirió a la mujer que se casó con él y a sus hijas.

Te puede interesar: San Miguel: función de ‘Barbie’ es suspendida por pelea dentro del cine causada por confusión de asientos

Estos fueron algunos de los mensajes que pudieron leerse entre las respuestas: “Desde que leí ‘mi mujer y mis hijas’ sabía que esto se iba a descontrolar”; “De casualidad no vives en la Mojo-dojo-casa-house!?”, en referencia al reino del patriarcado que fundó el personaje Ken en la película; “Que como ya veíamos venir, los hombres no entendieron nada” y “¿Qué se puede esperar de el hijo de uno de los mayores íconos machistas y misóginos de la TV? Jorge Ortiz de Pinedo con Cándido y La Escuelita era el reflejo del patriarcado, solo utilizaban a las mujeres como objeto sexual”.

(Twitter/@oscarortizdp)

Óscar Ortiz de Pinedo continuó la discusión en respuesta a los tuits y aclaró que se divirtió mucho con la película, pero que la percibió como “floja” a nivel argumental; además, reveló que le pareció que Barbie tenía mal lograda la representación del feminismo.

Te puede interesar: Hastiada del rosa

“La entendí a la perfección, el guión tiene muchos defectos y como historia es muy floja. Pero si te gustó está bien. Ser fanático impide ver las cosas como son”, escribió el guionista de la serie Simón dice, de 2018. En respuesta al internauta que lo cuestionó sobre el Mojo-dojo-casa-house, esto fue lo que escribió Oscar:

Oscar Ortiz de Pinedo detectó supuestos fallos argumentales en Barbie (REUTERS/Mike Blake TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo)

“No, pero confieso que el nombre está de lujo. Esa parte me hizo reír mucho, la verdad. Y el inicio, el teaser, esa alusión a Odisea al Espacio 2001, me hizo muy feliz. Un gran inicio. El mundo estable muy divertido, debo aceptarlo”.

Después de que muchos comentarios lo criticaron por no haber entendido el mensaje de la película y estar supuestamente incurriendo en el modelo de masculinidad tóxica, Ortiz de Pinedo compartió la video reseña que realizó Kristoff Raczynski, la cual se tituló Opinión Honesta: Barbie es terrible; además, lanzó un último mensaje a los fans de la película estrenada el pasado 20 de julio y que desde entonces, ha recaudado cerca de USD 500 millones.

Entre comentarios, criticaron el trabajo de Jorge Ortiz de Pinedo (Foto: IG Jorgeortizdepinedoficial)

“Oigan, Barbiechairos, si creen que me ofenden haciendo alusión a mi trabajo, sépanse que no es así. Al contrario, gracias por ver mi chamba y darle promoción. Los quiero. P.D. me divierten mucho sus comentarios llenos de ira irracional”, escribió por último.

La película de Barbie trata sobre una muñeca estereotipada que comienza a tener preguntas existenciales sobre la muerte, por lo que viaja al mundo real en compañía de Ken para buscar una solución. La comedia esta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.