“Soy el comandante supremo”: AMLO niega intervención del titular de Sedena para no hablar sobre el caso Ayotzinapa

ONU acusa falta de cooperación de las Fuerzas Armadas. (Foto: Reuters)

En medio de la polémica que ha generado el caso Ayotzinapa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se lanzó una vez más en contra de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debido a los señalamientos de la supuesta falta de cooperación de las Fuerzas Armadas para esclarecer el hecho de la desaparición de los 43 normalistas, que se registró en 2014 en Iguala, Guerrero.

Al ser cuestionado sobre la resistencia de los militares del Ejército para entregar más información acerca de su labor en el caso, y luego del último informe que dio a conocer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, el mandatario rechazó que las Fuerzas Armadas hayan detenido la investigación de un grupo de expertos independientes involucrados y evitó que el titular de la Sedena contestara al respecto.

“No, yo la voy a dar. Soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, aparte de ser el Presidente”, así negó la intervención de Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional para dar su opinión al respecto.

La ONU acusó falta de cooperación de las Fuerzas Armadas para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero

Al encabezar su tradicional conferencia matutina desde Tepic, Nayarit, AMLO insistió que él respondería y que se trata de una campaña en contra del Ejército “sin fundamento”.

De acuerdo con las averiguaciones, gracias a los informes que fueron elaborados por los investigadores independientes, se lograron avances importantes sobre la versión del suceso que fue “construida con base a pruebas ilícitas como la tortura”, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Los hallazgos del GIEI han contribuido a reconocer y dignificar a las familias, a desvelar la confabulación criminal de autoridades, civiles y militares, y a sustentar la judicialización de más de 120 personas”, destacó la ONU

Ante ello, durante la conferencia matutina de este viernes, el político tabasqueño insistió en que se trata de información “falsa”.

“Si fuera cierto no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los de Ayotzinapa y otros elementos”.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dio su último informe. (Foto: Reuters)

Dijo que las Fuerzas Armadas siempre han cooperado con la intención de que se haga justicia. “Lo que sucede es que hay una tendencia a culpar en este caso al Ejército Mexicano sin pruebas”, reiteró

En ese sentido, López Obrador acusó que la ONU está actuando de manera tendenciosa y recalcó que están en su contra.

“Ya basta de simular y hay muchas organizaciones no gubernamentales que actúan solo en función de los intereses que representan que no son los intereses de los gobiernos democráticos ¿Han escuchado un pronunciamiento en contra de García Luna?, no”, dijo el mandatario en referencia al ex secretario de Seguridad Pública que se encuentra actualmente preso.

Refrendó su compromiso para dar con el paradero de los normalistas. “Estamos trabajando todos los días para encontrar a los jóvenes y voy a cumplir. Los compromisos se cumplen”.

Hace un par de días, padres de familia recordaron al Presidente de la República que existe un acuerdo que firmó desde 2018, junto con la Sedena, para que tanto las Fuerzas Armadas como las dependencias de gobierno proporcionen la documentación completa que hay a la fecha sobre el caso de los estudiantes para dar con ellos.