Paul Stanley reveló si volvería a un reality como La Casa de los Famosos

Paul Stanley fue el quinto integrante eliminado de La Casa de los Famosos, dos semanas después de su salida, el presentador de Hoy reveló que no volvería a entrar un reality del mismo tipo.

El conductor de televisión explicó a De Primera Mano que cuando aceptó participar, no tenía idea de la exposición a la que sometería a su familia y a él mismo, incluso mencionó que si hubiera previsto esa situación tan incómoda, hubiera pensado de manera más consciente si entraba o no.

Esto fue lo que mencionó en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México:

“Siento que expuse mucho a mi familia al entrar a la casa, la verdad es que nunca había estado en un reality y si he hubieran dicho eso lo hubiera pensado dos veces más. Lo hice y ya, no más”

Y es que en redes sociales, los fans de La Casa suelen hacer críticas muy duras al comportamiento de los participantes, eso incluye memes, videos explicativos, análisis de sus acciones e incluso frases crueles en contra de ellos.

Además, los seres queridos de los habitantes son invitados a muchas de las galas, ya sea de Salvación, de prueba por el liderazgo, eliminación o nominación, así que Paul consideró que su novia fue expuesta a las críticas del público.

A su salida, Paul recibió toda esta información de golpe, incluso pudo haberse incrementado porque él formó parte del Team Cielo, el grupo rival del Team Infierno (en donde están Wendy Guevara, Sergio Mayer, Nicola Porcella, Emilio Osorio, Poncho de Nigris y en su momento, Apio Quijano).

En algún punto, Paul Stanley vivió un ataque de ansiedad al interior del reality.

Otra razón por la que el hijo de Paco Stanley no volvería a entrar a un reality de este tipo es que no tiene contacto con el exterior, esto implica que no puede usar aparatos electrónicos, salir de la casa, ver televisión o usar internet, así lo mencionó en De primera mano:

“Lo hice por mí, pero la verdad el encierro está cañón”

La situación sobre las críticas y acoso hacia los familiares de los participantes ya la había expuesto el hijo de Bárbara Torres.

“Quiero decir algo: de esta mujer se dijo mucho en redes sociales. Yo nunca había escuchado cosas tan feas, así como ustedes tienen una madre, les pido que respeten a la mía”, externó entre lágrimas Nachito cuando su mamá fue expulsada del reality en la votación.

Qué dijeron en Miembros al Aire sobre Paul Stanley cuando salió

Los presentadores José Eduardo Derbez y Raúl Araiza mencionaron que la participación de su compañero fue deficiente e incluso lo llamaron “mueble”.

Durante una transmisión de Miembros al aire, estos fueron los comentarios emitidos por parte de José Eduardo Derbez, Raúl Araiza, Leonardo de Lozanne y Jean Duverger.

“Lo primero que pensé fue ‘Paul de que gana, gana’, a cómo es, todo lo que va a demostrar, va a incomodar a todo mundo”, inició el hijo de Eugenio Derbez, a lo que el también llamado Negro Araiza agregó: “Nos enganchábamos porque sabemos lo veloz y rápido que eres, nada más para defenderte”.

“Cuando empecé a ver los primeros días que estabas allá adentro, decía ‘Se está acoplando, no contesta’, todo el tiempo callado, nada más de un lado a otro”, agregó Derbez.

A manera de defensa, Paul Stanley detalló que estaba cansado y aprovechó los primeros días para entender cómo se estaban comportando todos: “Estaba callado, ¿por qué es? Porque vengo de hacer tres programas, entré cansado, entraron todos arriba y yo fui midiendo”.

Ante esto, José Eduardo Derbez hizo uso del sarcasmo y mencionó: “Pero 36 días para medirle”. Raúl Araiza criticó que Paul hubiera sido presentado como comediante.