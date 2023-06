¿Abandonará La Casa de los Famosos? Paul Stanley sufre ataque de ansiedad y rompe en llanto

Paul Stanley sufre ataque de ansiedad y rompe en llanto (Foto: ViX+)

Rumbo al primer mes de encierro, los sentimientos de las estrellas en La Casa de los Famosos México se encuentran a flor de piel, pues mientras algunos han mostrado su lado más agresivo y defensivo, otros han comenzado a experimentar depresión y ansiedad, siendo Paul Stanley quien de forma más reciente experimentó una crisis que lo llevó incluso al llanto.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: Jorge Losa es el líder de la semana y se llevó a Poncho a la suite

El hijo del fallecido conductor Paco Stanley desde su primer semana ha dejado en claro que no solo tiene algunas complicaciones de salud física ya que su organismo no oxigena de la misma forma, pues fue diagnosticado con apnea del sueño, sin embargo en cuanto a temas mentales no se había tenido que enfrentar como ha ocurrido ahora.

Mientras se llevaban a cabo diversas dinámicas para definir el presupuesto para alimentos de su quinta semana el pasado martes 27 de junio, familiares del conductor de Hoy le llevaron porras para intentar animarlo, aunque el resultado fue todo lo contrario llevándolo incluso a esconderse del resto de sus compañeros y sin palabra alguna dejó ver el fuerte ataque de ansiedad que estaba experimentando, siendo intervenido por Apio Quijano, Jorge Losa e incluso el joven Emilio Osorio.

¿Paul Stanley podría abandonar La Casa de los Famosos por salud mental?

Internautas se preguntan: ¿abandonará La Casa de los Famosos? Credito: televisa.com/canal5

Aunque de momento no ha retomado el tema en el 24/7 que es transmitido por ViX+, si ha dejado en claro que sus intenciones no son las de ser salvado por el líder de la tercera semana, título que ganó Jorge Losa, del Team Cielo.

Te puede interesar: Andrea Escalona criticó romance entre Ferka y Jorge Losa: “Ya estamos grandes”

Pues así se lo externó al modelo español generando todo tipo de reacciones en redes sociales pues mientras algunos consideran que se trataría de una indirecta sobre el cansancio que ya tendría del encierro, otros especulan que no le preocupa ser nominado pues está siendo favorecido por la producción de Televisa y esa es la razón por la que no ha sido sancionado por tener pluma y papel en su cuarto, mover las cámaras a su gusto o las supuestas señales que le ha enviado Galilea Montijo en vivo durante sus galas.

“Escucha, seguramente yo voy a salir nominado… a mi no me salves, salva a ellas (Raquel Bigorra y Barby Juárez). Seguro, yo sé lo que te digo”, dijo Paul Stanley. “Llévatelo (a Poncho) para que se calle el hocico”, expresó.

Las supuestas señales de Galilea Montijo a Paul Stanley

Usuarios de redes sociales señalaron presunto fraude

El supuesto intercambio de señas entre los conductores de Hoy habría ocurrido el pasado miércoles 21 de junio durante la gala de nominación, pues la producción del reality estableció un enlace directo entre Galilea Montijo y los habitantes que estaban reunidos en la sala esperando pasar al confesionario para emitir sus votos.

Te puede interesar: Éstas son las pruebas de que existe supuesto fraude en ‘La casa de los famosos’

“Yo me conecto más tarde con ustedes para darles a conocer la lista de nominados. Mucha suerte a todos y buenas noches, muchachos”, se despidió momentáneamente Galilea Montijo para seguir con la dinámica no sin antes agarrarse acomodarse el pelo que sobresalía de su oreja izquierda.

Sobre ello, la conductora de Hoy tuvo que ofrecer una aclaración a nivel nacional durante la tercera gala de eliminación que ocurrió el pasado domingo 25 de junio, la presentadora de Hoy y su colega Diego de Erice tuvieron que romper el silencio en la edición de eliminación del pasado domingo 25 de junio, asegurando que ellos tiene mucho respeto “por las historias, memes y todo lo que están creando”.

“Ante todo que sepan que estamos aquí como conductores profesionales que somos y nada más. Amamos que crean o inventen historias pero no. Solo estamos aquí para entretenerlos”, comentaba Galilea Montijo cuando complementó Diego de Erice: “Nosotros no podemos ni votar, los que votan y deciden son ustedes. Nosotros solamente les llevamos este gran formato con muchísimo amor”.