¿Mejor que Dior? Cuál es la marca mexicana de maquillaje recomendada por Profeco

Profeco reveló que una marca de México logró destacar por encima de la icónica firma de lujo; además presentó las menos recomendadas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sorprende al mercado de la belleza al revelar una marca de maquillaje mexicana que supera a gigantes como Dior en calidad y precio. Una opción económica con el aval de Profeco, ha sido sometida a rigurosas pruebas y análisis que demuestran su superioridad en el mundo del maquillaje.

Pero cuál es esa marca que ha cautivado a consumidores conscientes del presupuesto, y cómo su eficacia y asequibilidad la convierten en una opción digna de considerar entre las mujeres mexicanas.

En el competitivo y diverso mercado del maquillaje, marcas de lujo como Dior siempre han sido sinónimo de glamour y calidad. Sin embargo, para muchos consumidores, los altos precios de estas marcas de renombre resultan inalcanzables. Por ello, sorprendente la revelación de Profeco con la marca de maquillaje mexicana que es identificada como una opción igual o incluso mejor que Dior, y lo mejor de todo, a una fracción del precio.

¿Cuál es la marca mexicana?

La marca en cuestión es Cicatricure, conocida principalmente por sus productos de cuidado de la piel. Pero recientemente, la empresa ha dado un paso audaz hacia el mundo del maquillaje, y los resultados han sido excepcionales. El maquillaje en polvo, con un contenido neto de 10 gramos, fue sometido a un riguroso estudio por parte de Profeco y superó las expectativas.

Profeco comparó el maquillaje de Cicatricure con productos de marcas de lujo, incluyendo la icónica Dior. (Captura de pantalla-Profeco)

Para el estudio, Profeco comparó el maquillaje de Cicatricure con productos de marcas de lujo, incluyendo la icónica Dior. Las pruebas se centraron en la facilidad de aplicación, eliminación del brillo en la piel, buena adherencia durante la aplicación, ligereza durante la aplicación, cubrimiento de imperfecciones de la piel, suavidad de la piel y luminosidad. Además, se evaluaron aspectos como el encasado, etiquetado y registro sanitario comercial.

La sorpresa llegó cuando Cicatricure no solo pasó con éxito todas las pruebas, sino que en muchos aspectos superó a su contraparte de lujo, Dior. No solo se destacó por su fácil aplicación y capacidad para cubrir imperfecciones, sino que también se mantuvo impecable durante horas sin perder su luminosidad natural. Además, el producto demostró su resistencia al someterse a una prueba de caída a 40 centímetros sobre una superficie de concreto, sin presentar alteraciones.

La noticia de que un maquillaje mexicano haya sido avalado por Profeco como una opción viable y económica ha causado un revuelo en el mundo de la belleza. Consumidores en redes sociales y foros han compartido sus experiencias positivas con el maquillaje de Cicatricure, resaltando su eficacia y relación calidad-precio.

Marcas de polvo compacto con calificaciones desfavorables

La Profeco también publicó las marcas de polvo compacto que no cumplen con los estándares de calidad y etiquetado requeridos. El estudio también identificó a las peores calificadas en términos de contenido, veracidad de información y cumplimiento del etiquetado.

Profeco publicó las marcas de polvo compacto que no cumplen con los estándares de calidad y etiquetado requeridos. (Captura de pantalla/Profeco)

El estudio de Profeco abarcó un total de 50 productos de maquillaje, con un enfoque en 28 polvos compactos. Durante este proceso, la entidad evaluó diversos aspectos de los productos, como el contenido, las indicaciones en el etiquetado, el proceso de elaboración, las regulaciones aplicables y la percepción de los consumidores sobre los cosméticos analizados.

Los resultados han sido reveladores, destacando a las marcas de polvo compacto que han obtenido las peores calificaciones. Entre ellas, se encuentran Saniye, señalada por tener hasta un 52.7 por ciento menos de contenido del producto declarado en su etiquetado.

Así como IM Natural, que contiene hasta un 30.6 por ciento menos de producto de lo que afirma tener en su envase; Italia Deluxe, no cumple con lo declarado en su etiquetado; Bella, con un 17.7 por ciento menos de producto de lo mencionado en su etiquetado; L.o.c.k.n’tap: Profeco ha identificado que esta marca contiene hasta un 10.3% menos de lo declarado en su envase, lo que afecta la relación calidad-precio y la transparencia hacia los consumidores.

Etiquetado y leyendas que no se cumplen

Además de las marcas que contienen menos producto de lo declarado, Profeco también ha identificado aquellas que no cumplen con las leyendas o afirmaciones que prometen en su etiquetado. Es el caso de ZAN ZUSI, que afirma tener un “efecto continuo hidratante”, pero no ha comprobado esta aseveración ante la entidad reguladora. De igual forma, Renova ha sido señalada por no cumplir con su afirmación de “cobertura perfecta”, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad del producto.

Por ello, los consumidores al adquirir polvos compactos deben tomar en cuenta ciertas consideraciones al adquirir polvos compactos y productos de maquillaje en general, como leer el etiquetado detenidamente, verificar la calidad del envase, mantener la higiene, estar atentos a cambios en el producto y observar la reacción de la piel.