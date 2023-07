La vez que Juan Gabriel contrató los servicios de Sergio Mayer y Poncho de Nigris: ¿Cuál es la historia?

@soyjuangabriel / ViX.

Una de las cosas más emocionantes de ver La casa de los famosos 24/7 es que de pronto los habitantes del reality se ponen a conversar sobre anécdotas de su vida. Aquí y allá revelan algunos datos interesantes. Historias de sus vidas privadas, sus familias, o su día a día; o incluso relatos que involucran a otros personajes del mundo de la farándula, quienes ni siquiera se dan por enterados.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: Wendy y Emilio subieron a la suite de líder

El miércoles pasado tocó el turno de que los más veteranos de la casa contaran sus mejores historias. Entre toda la colección de anécdotas salió a relucir el nombre de Juan Gabriel. El mítico cantante mexicano, es sin duda una leyenda para público mexicano, y no mexicano. Su partida significó la pérdida de un gran personaje y sobre todo de uno de los artistas más comprometidos con el escenario.

Según contaron Sergio Mayer y Poncho de Nigris en La casa de los famosos, en el pasado ambos llegaron a conocer al Divo de Juárez en persona. Pero no se trató sólo de encuentro por los pasillos de alguna televisora, o de un intercambio de palabras en alguna fiesta privada y exclusiva. Según el par, ambos fueron contratados por el mismísimo Juan Gabriel para que les diera un show privado.

¿Cómo sucedió el encuentro?

Fueron hasta su rancho y el cantante nunca llegó Credito:VIx@LCDLF

Primero Poncho comenzó su historia contando que el primer encuentro que tuvo con el cantante de “Abrazame muy fuerte” fue durante uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional. En cuánto lo vio entre el público, pronto lo invitó a subir al escenario para bailar.

Te puede interesar: Wendy Guevara rompió el silencio sobre la supuesta manipulación de Sergio Mayer

“Estábamos ahí y me dijo ‘hey, tú’. Me subí, bailé, me quité el cinturón y la camisa”, dijo el regiomontano.

Posterior al momento, supuestamente entonces vino la oferta de trabajo. La idea era que fuera hasta su rancho en el marco de un festejo, para que hiciera su show y bailara para sus empleadas. Dicha historia fue respaldada por Sergio Mayer, quien dio más detalles sobre el espectáculo. Se trató de uno perteneciente a Solo para Mujeres, por lo que ambos tendrían que viajar en grupo, junto con el resto del elenco.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos: quiénes son los 4 nominados de esta semana

Sin embargo, al final Poncho no acudió al llamado, pero Sergio sí. Según “el Tata” fueron hasta el rancho de Juan Gabriel para presentar su espectáculo que supuestamente sería para sus empleadas, pero en realidad, al final, el show se convirtió en uno más de su gira porque fue mucha gente y hasta se pusieron a la venta boletos.

(Vix)

“No era para nada más las empleadas”, dijo Mayer. “Se hizo en su rancho, pero si vendieron boletos afuera, llegó mucha gente”.

Lo más gracioso de todo el asunto es que, a pesar del interés de Juan Gabriel por invitarlos a su rancho y que dieran un espectáculo, al final el cantante ni siquiera llegó. Según Sergio Mayer, el famoso divo se encontraba muy ocupado con otros eventos y nunca estuvo en el rancho para recibirlos en persona o acompañarlos durante su estadía.

Más tarde en tono de broma Wendy le preguntó a Sergio si sí le pagó a sus chicos, es decir, al resto del elenco de Sólo para Mujeres. A lo que él contestó: “Claro que no”.

Al final todos lamentaron la muerte de Juan Gabriel. Poncho de Nigris, por su parte, resintió el hecho de que nunca hubiera podido llevar a su esposa Marcela Mistral a alguno de sus conciertos.

“Lo extraño. Quería llevar a Marcela a los shows de Juan Gabriel que él sí era un espectáculo y se murió de repente”, dijo con tristeza.