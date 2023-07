El regreso de Tribulation a México: fecha, boletos y todo sobre el primer concierto de la banda en CDMX

La banda originaria de Suecia se presentará por primera vez en la Ciudad de México el 17 de septiembre de 2023. (@candelabrum)

Tribulation, conocidos como los reyes del metal gótico originarios de Suecia confirmaron su regreso a México el próximo 17 de septiembre. Una fecha sumamente importante para sus seguidores mexicanos pues se trata de su primer concierto como banda principal en el país.

Te puede interesar: Captan a taquero limpiando el comal con trapeador; video indigna: “Con razón tuve diarrea”

La cita será en el Foro Alarcón, ubicado en Virginia Fábregas, Colonia San Rafael en la alcaldía Cuauhtémoc. Cabe mencionar que los suecos no se presentarán totalmente solos, pues tendrán como invitados especiales a dos proyectos mexicanos admirados en la escena del metal nacional.

Cenotaph, una de las agrupaciones mexicanas de death metal, reconocida por ser pionera en el género y Matalobos, un grupo de melodic doom/death originarios de León, Guanajuato.

Te puede interesar: Día Mundial del Perro: plazas ‘pet friendly’ de la CDMX para ir con tu mejor amigo

Acerca de Tribulation, se formó en Arvika, Suecia en el año 2005, y hasta la fecha cuentan ya con cinco discos de larga duración, El Horror su álbum debut que vio la luz en 2009, The Formulas of Death (2013), The Children of the Night (2015), Down Below (2018) y el más reciente, Where the Gloom Becomes Sound lanzado en 2021.

La banda originaria de Suecia tocará por primera vez en la Ciudad de México. (Facebook Candelabrum)

Después de dos décadas de espera, finalmente los nórdicos pisaron tierra azteca y se encontraron cara a cara con sus fans mexicanos gracias al Candelabrum Metal Fest en su primera edición de 2022. Pues solo de esa manera fue posible que llegara una banda tan esperada en Latinoamérica y para este 2023, de nueva cuenta Candelabrum presenta en exclusiva su primer headlining show.

Te puede interesar: ¿Sinéad O’Connor visitó el tianguis del Chopo en CDMX? Fans recuerdan su paseo con La Maldita Vecindad

Por su parte, los músicos de Tribulation quedaron encantados con México, el Bajío los recibió con los brazos abiertos y es ahora que vuelven para dar un show único en la Ciudad de México y así conectar con el resto de sus fans que los esperan.

Boletos y precios

Las entradas para el show de Tribulation ya se encuentran disponibles a través de Boletia, los costos son los siguientes:

-Balcón VIP: 900 pesos

-General: 700 pesos

De acuerdo al evento creado en la página web de la boletera el horario del concierto será de 18:30 a 23:30 horas.

Cabe señalar que el 18 de septiembre Tribulation también estará tocando como invitado en el concierto de la aclamada banda de heavy metal, Ghost, también oriundos de Suecia. Este concierto se encuentra agotado y se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes.

Tribulation en el festival Candelabrum 2022, en León, Guanajuato. (Facebook Candelabrum)

Para el mes de septiembre el Candelabrum Metal Fest 2023 se llevará a cabo el próximo 2 y 3 de septiembre en La Velaria de la Feria de León, en Guanajuato. Un evento donde los fans del metal tendrán la posibilidad de disfrutar la oferta musical con bandas que van desde el black metal sueco de los 90s, heavy metal de la “nueva ola” británica, black death directo de Gotemburgo y por supuesto, metal hecho en México.

Por otro lado la llegada de oferta musical importada desde los países nórdicos tiene muy emocionado al público mexicano, pues recientemente la Embajada de Suecia en México envió un mensaje en el que adelantó una gran sorpresa con motivo de los conciertos ya agendados, la gran revelación será el próximo 14 de agosto.

“Eres amante del hard rock y metal sueco? ¡Entonces, esto te gustará! La Embajada de Suecia en México en colaboración orgullosa con Candelabrum Metal Fest. Con invitados especiales que viajan exclusivamente de Suecia para este evento. Guarda la fecha: 14 de agosto”

De esta manera el festival y la representación del gobierno del país nórdico unen fuerzas para acercar ambas culturas.