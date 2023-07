Alejandro Marcovich protagonizó pelea en el aeropuerto: “Déjame pasar”

El músico se negó a hablar de las acusaciones que recaen en su contra sobre violencia familiar y racismo. (Ig: @alejandro_marcovich)

Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, recientemente ha protagonizado distintas polémicas en las que se ha visto envuelto debido a las acusaciones públicas que surgieron en su contra por presunto maltrato, violencia e intento de feminicidio hacia su hija, pero por si fuera poco esta vez se sumó el hecho de que inició una confrontación directa en el aeropuerto tras negarse a hablar sobre estos señalamientos.

Fue durante un encuentro que tuvieron los medios de comunicación con el músico profesional que se molestó por las preguntas que hicieron para conocer la versión de los hechos sobre las acusaciones públicas de violencia y maltrato que reveló la periodista Lydia Cacho y que más tarde confirmó la propia hija del compositor.

En el preciso instante en que fue rodeado por los reporteros, Alejandro Marcovich empezó a cuestionarlos al respecto de la forma en qué se habían enterado sobre el hecho de que iba a estar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acto que le molestó aún más.

Tras ser cuestionado sobre el cáncer que padece dijo que está bien y que no iba a responder más por lo que espetó “Déjenme pasar” y trató de evadir a la prensa con aparente molestia en el rostro. Al pasar a las preguntas sobre el tema de su hija se amparó en las leyes mexicanas diciendo lo siguiente:

El guitarrista se negó a hablar sobre su hija y la violencia de la que se le acusa TV Azteca

“En la Constitución hay un artículo el cuál dice.. que el acusado se reserva el derecho de no hablar... no voy a hablar... ¡Déjenme pasar!... qué sabes tú de mi familia... les interesa algo, vayan a la fiscalía y al juzgado para que te respondan... es mi derecho constitucional no abrir la boca... ¿De dónde sacaron que yo iba a volar hoy?... ve y pregúntale al juzgado, al MP, a mi hija... lee tus leyes... no te voy a contestar... déjenme pasar”.

Alejandro Marcovich aseguró que era una violación a la privacidad, especialmente porque nadie los había invitado a la terminal aérea porque sino sería una conferencia de prensa. Tras ser cuestionado sobre su estado de salud sólo respondió: “No sean payasos”.

Esto el valió para llevarse las críticas dentro del programa Ventaneando donde los conductores se defendieron diciendo que existe una guardia permanente de reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por lo que nadie les invitó ni les avisaron que el exguitarrista de la popular banda de Caifanes se iba a encontrar en este lugar.

Hija de Marcovich aseguró que "vivió violencia" a manos de su papá. (Instagram @belamarcmtz/@alejandro_marcovich)

Otro de los aspectos por los que recientemente ha sido criticado Alejandro Marcovich fue por cuestionar y criticar a un seguidor de la agrupación que subastó un conjunto de discos de vinyl para presuntamente poder cubrir los gastos del tratamiento de su hija recién nacida que estaba enferma de los pulmones.

El músico, tras enterarse, lo señaló por dar a un precio exorbitante los discos con las firmas de los 4 integrantes de Caifanes sin importar que buscara conseguir medicinas para su bebé. El señalado compartió la historia en redes sociales donde rápidamente se volvió viral y las críticas en contra de Marcovich no se hicieron esperar.

Hija de Alejandro Marcovich confirmó violencia por parte de su padre

Bela Marcovich, hija de Alejandro Marcovich, confirmó en un breve video que compartió en medios de comunicación que fue testigo de como su hermana Gabriela era víctima de violencia familiar por parte de su papá.

Ella narró que empezó con empujones y jalones para después incrementar el nivel de agresión a tal grado que intentó ahorcarla, esto fue lo que dijo:

““De empujones pasó a ‘te empujo y te jalo’ y de ahí que la intentó ahorcar, de hecho, yo estaba ahí, le quité las manos del cuello”.