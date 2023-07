Alejandro Marcovich pelea con fan por vender discos de Caifanes para pagar tratamiento médico de su hija

Alejandro Marcovich inició una discusión con el fan de Caifanes tras sus acusaciones. (Archivo)

Alejandro Marcovich, músico reconocido por ser el exguitarrista y co fundador de la banda de rock Caifanes, vuelve a estar bajo la polémica después de que un fan de la agrupación mostrara en redes sociales un mensaje que envió el famoso para cuestionarlo sobre la venta y el costo de un lote de vinilos de los intérpretes de La Célula Que Explota que se encontraban firmados por los cuatro integrantes y que eran ofertados para pagar un tratamiento médico de la hija de su seguidor.

Te puede interesar: Luis Miguel fue visto con Alejandro Basteri después de 4 años distanciados

La conversación filtrada al principio fue cuestionada sobre si realmente se trataba de Alejandro Marcovich, pero fue el mismo músico quien respondió indignado y molesto por la filtración de los mensajes que envió lo que consideró una violación a su privacidad, dándole así la razón al seguidor de Caifanes, quien explicó lo siguiente.

El usuario con nombre Ezra, titular de la cuenta de Twitter EzraOnVinyl, compartió capturas de pantalla de unas palabras que dirigió el compositor sobre la venta de los álbumes, primero cuestionando la forma en la que obtuvo las firmas y después, molesto, criticando la cantidad a la que los ofertó, a pesar de que explicó que el dinero lo requería para pagar los fármacos que necesitaba, con urgencia, su hija recién nacida.

Te puede interesar: Lucero auguró reconciliación con uno de sus grandes amores

“¿Para venderlo luego a un precio absurdamente elevado? Entiendo lo de tu niña, y ojalá todo salga bien, pero no abuses. Las firmas las conseguiste de manera desinteresada, no para lucrar”, escribió Alejandro Marcovich.

Esta es la conversación "privada" que mantuvo Marcovich con el fan de Caifanes y el post donde exhibió al músico. (Captura)

La persona que expuso al exguitarrista de Caifanes lamentó que el músico sea considerado un ídolo y un ícono dentro del rock mexicano, especialmente porque señaló que las composiciones de los intérpretes de La Negra Tomasa donde participó Marcovich fueron “unas obras maestras”, pero eso no lo convierte en un buen ser humano.

Te puede interesar: Así fue la vez que Emilio Osorio participó en La Voz México y fue rechazado

Asimismo detalló que todo ocurrió alrededor de hace tres años; sin embargo, actualmente reveló la conversación debido a que recibió una respuesta en un Tweet por parte del compositor lo cual desató una confrontación directa entre ambos donde se insultaron y se criticaron por múltiples situaciones.

Gran parte de los usuarios de redes sociales que conocen a Alejandro Marcovich y que lo siguen en su perfil principal iniciaron una serie de críticas en contra del guitarrista sobre sus actitudes y comentarios, al grado de llamarlo “patán”, “falto de empatía”, “nefasto”, “decepcionante”, entre muchas otras cosas más subidas de tono.

(Captura)

No obstante, y destacando que las críticas en su contra fueron mayores, algunos de los seguidores de Alejandro Marcovich respaldaron sus actitudes y comentarios cuestionando al denunciante público sobre si todo esto pasó hace poco más de tres años, entonces cuál era la razón por la que apenas lo difundió en redes sociales.

Asimismo pidieron pruebas de que realmente se vendieron los discos de Caifanes para pagar un tratamiento médico para la menor de edad. A estos comentarios no se ha emitido respuesta al respecto excepto una, con la que el fan de los intérpretes de Antes de Que Nos Olviden declaró que no expondrá a su hija ni a sus gastos de manera pública para comprobar algo que no tenía necesidad de hacerlo.

Las críticas en la red social tocaron el tema sobre la relación violenta del argentino Alejandro Marcovich con su exesposa, hecho que denunció la periodista Lydia Cacho.

Alejandro Marcovich fue señalado por intento de feminicidio y racismo

Lydia Cacho aseguró que el exguitarrista de Caifanes violentaba a su expareja al grado de que las agresiones podrían ser consideradas como intentos de feminicidio, asimismo dijo que el músico intentó ahorcar a su hija Bela porque estaba molesto debido a que ella nació en México, acto que, además de ser violento, es racista.

El fan lamentó que un gran músico perteneciente a Caifanes, fuera una "mala persona". (Foto: @saulhernandezeoficial/Instagram)

Por el momento ninguno de los integrantes de Caifanes, incluidos Saúl Hernández y Sabo Romo emitieron opinión al respecto. Asimismo guardaron silencio desde que el bajista señaló a Marcovich como “una persona complicada”.