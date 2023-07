Madre buscadora de Jalisco sigue sin protección de Guardia Nacional tras amenazas de muerte

(Facebook/Madres Buscadoras de Jalisco)

Indira Navarro Lugo, líder de las Madres Buscadoras de Jalisco, no ha recibido el apoyo de la Guardia Nacional a más de una semana de que la Comisión Nacional de Derechos (CNDH) solicitara medidas cautelares a favor de la activista ante las amenazas de muerte que recibió.

En entrevista con Infobae México, la líder del colectivo de búsqueda señaló que el único que ha pasado tras la recomendación de la CNDH es que personal del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se acercaron con ella para realizarle una entrevista; sin embargo, hasta el momento, a ocho días de la petición, sigue sin recibir el apoyo de seguridad.

Agregó que la amenaza de muerte la recibió luego de contradecir la versión del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien informó que una de los integrantes del colectivo de búqueda había alertado a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, lugar donde un explosivo fue detonado cuando un vehículo de la Fiscalía del estado pasaba, dejando un saldo de seis personas muertas y doce más lesionadas.

Foto: Facebook/Madres Buscadoras de Jalisco

“Esta ciudadana informó a las autoridades, atendimos el reporte y acudimos a revisar lo que ahí estaba sucediendo. Lo que sucedió es que fue una trampa para nuestros elementos”, explicó Enrique Alfaro en conferencia de prensa de la Mesa Estatal de Seguridad, al tiempo que calificó lo sucedido como un “acto de terror brutal”.

Indira Navarro negó en su momento que alguna de sus integrantes haya realizado una llamada a las autoridades y resaltó que, a su parecer, podría ser una estrategia de las autoridades locales para frenar la búsqueda de más personas en el municipio donde habían encontrado hasta ese día 51 cuerpos.

La líder de las Madres Buscadoras de Jalisco señaló que seguirá con labor de buscar a sus familiares, mismo que los trabajos reinciaron este 26 de julio con integrantes de su colectivo.

Pese a las aseguraciones del gobernador de Jalisco, el pasado 23 de julio se dio a conocer que fue Carmen Vázquez, una periodista local, quien hizo la llamada a las autoridades de Jalisco.

El gobernador de Jalisco confirmó que seis personas perdieron la vida tras las agresiones con explosivos en Tlajomulco de Zúñiga Crédito: Twitter@EnriqueAlfaroR

“Esta es la verdad porque su servidora la vivió, a mí me reportaron y yo le di seguimiento, yo cité a la gente de la Fiscalía que estaba ahí; yo cité a los policías que estaban ahí; yo cité a toda la autoridad que estaban ahí, yo la cité, es alguna parte muy difícil. Como me dijo fiscalía no publiqué nada sobre las investigaciones porque va a entorpecer la investigación. Le digo bueno no publico nada pero también ustedes agárrenlos. Se supone que yo estoy colaborando con la entrevista, datos, con los números de teléfono y la verdad ya fue suficiente tiempo y no pasa nada”, comentó la comunicadora en una grabación compartida en Facebook.

Carmen Vázquez señaló que fue la única testigo desde el comienzo de los hechos y puede decir lo que realmente pasó con el atentado contra los elementos de la fiscalía.

“No se vale que se esté tocando a las madres buscadoras y no se les permita buscar; y no se vale tampoco que me hayan dejado sola a propósito cuatro días sin absolutamente nada de vigilancia. Repito, yo tuve que pagar para que me cuidaran”, apuntó.

Además, la periodista dudó que en el atentado haya participado el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) porque “no es su forma de trabajar”.

"Pregúntenle a Enrique Alfaro"

“Todo el mundo en los medios se encargaron de culpar al Cártel Jalisco. Sinceramente dudo que hayan sido ellos porque no es su forma de trabajar. Aparte yo nunca he visto que el cártel atente de forma terrorista contra niños y señoras o gente inocente, les cagx eso”, aseguró.

Luego de la postura de la periodista, la organización de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se deslindó del atentado del artefacto explosivo en Tlajomulco de Zúñiga, al tiempo que señaló al gobernador de Jalisco por presuntos vínculos con otras agrupaciones criminales.

“Nosotros el CJNG nos deslindamos del explosivo que pusieron en Tlajomulco de Zúñiga, que busquen a los culpables por medio de las personas que les dicen donde están las fosas que ellos mismo ponen [...] pregúntenle al gobernador Enrique Alfaro porque él debe saber muy bien de eso, ya que él tiene compromiso con otros cárteles”, dice una persona encapuchada.