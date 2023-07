Ana Claudia Talancón pudo morir por grave enfermedad: “Se inflamaron todos mis órganos”

La actriz contó que tuvo miedo a morir por una grave enfermedad. (Ig: @latalancon)

Ana Claudia Talancón recientemente fue motivo de preocupación para todos los seguidores de la actriz así como para el medio artístico mexicano debido a que fue hospitalizada a principios de julio por una emergencia médica de la cuál se desconocía el origen de la misma; sin embargo resultó en una fuerte infección que, de acuerdo con sus médicos, pudo causarle la muerte por la inflamación que ocasionó en múltiples órganos de su cuerpo.

La protagonista de El Crimen del Padre Amaro reveló todo el proceso de enfermedad y recuperación que tuvo que vivir en el hospital desde el momento en que ingresó con un pronóstico preliminar de una apendicitis (que es cuando se inflama la apéndice y probablemente debe ser retirada para evitar mayores complicaciones).

Sin embargo, y con el pasar de sus días dentro de la institución médica, sus síntomas no mejoraban, sino todo lo contrario, porque descubrieron que múltiples órganos estaban inflamados como el intestino, así como fiebre, problemas estomacales y líquido regado de manera interna en distintas partes de su cuerpo, sintomatología que no coincide con la que se presenta en una apendicitis.

Este es uno de los mensajes de Ana Claudia Talancón desde el hospital. (Ig: @latalancon)

Debido a que no se precisaba la causa del problema de salud que tenía Ana Claudia Talancón fue que su estado físico empezó a deteriorarse al mismo tiempo que inició su miedo sobre la probabilidad de morir; sin embargo, a los pocos días y tras distintos estudios e incluso el considerar una posible intervención quirúrgica urgente, se dio con la causa correcta: una infección por salmonelosis.

“Todos mis órganos estaban inflamados... aparece que tienes infección en distintos lugares, mi intestino se inflamó tanto que soltó como liquidito que ocasionó la inflamación del resto de mis órganos... el dolor era horrible, las calenturas... me sentí pésimo... me dolía todo el cuerpo... mucha gente no sobrevivía a esto, me dijeron... me asusté horrible”, declaró la protagonista de Arráncame La Vida en entrevista con Javier Poza para su programa en Radio Fórmula.

La actriz mexicana reveló que la recuperación de esta infección, ocasionada por una bacteria llamada Salmonella, ha sido muy lenta. Precisó que perdió masa muscular y corporal lo que la llevó a una delgadez sin antecedentes en su vida. Asimismo aseguró que todavía se siente un poco débil o cansada tras su hospitalización.

(Instagram: @latalancon)

Ana Claudia Talancón compartió un mensaje de reflexión tras su mejoría de salud después de padecer una infección fuerte como lo es la salmonelosis durante tres semanas. Estas fueron sus emotivas palabras:

“Siento que vengo regresando de la guerra... pero como el ave fénix, más fuerte que nunca, el cuerpo tan maravilloso que logró recuperarse”. Agregó que por el momento está finalizando la dieta blanda que le recetó el médico y que tantas dificultades le ocasionó.

Salud de Ana Claudia Talancón empeoró por reacción alérgica a un medicamento

La protagonista de Soy Tu Fan detalló que durante su estancia en el hospital no sólo tuvo que combatir con el problema generado por la enfermedad bacteriana, sino que también con las adversidades que presentó tras la administración de un medicamento que le generó una reacción alérgica, sin precisar a cuál de todos los fármacos que le suministraron se refería.

Las consecuencias fueron fuertes dolores de cabeza y cuerpo cortado.

La actriz mexicana no sólo sufrió salmonelosis, sino también una reacción alérgica a un medicamento.

¿Qué es la salmonelosis?

De acuerdo con portales especializados en temas de salud, la salmonelosis es la consecuencia de una infección bacteriana que genera inflamación en el intestino. El microorganismo responsable de esta enfermedad se puede transmitir a través del contacto directo con una persona infectada, así como el consumo de alimentos en mal estado en donde habita este patógeno.

Para evitar esta enfermedad se recomienda no comer en lugares en la vía pública, así como lavarse las manos antes de ingerir alimentos.