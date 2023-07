Sandra Cuevas se autoelogia en evento y desata críticas en redes: “Yo amo a Sandra Cuevas” | VIDEO

La alcaldesa de la Cuauhtémoc fue criticada en redes. Captura: TW @ Sandra Cuevas

En un evento público, en la alcaldía Cuauhtémoc, la alcaldesa de dicha demarcación, Sandra Cuevas, dio una cátedra de amor propio que causó varias críticas y burlas en redes sociales. Y es que en el ejercicio, Cuevas se utilizó a ella misma como ejemplo, y su demostración de autoestima causó polémica.

Te puede interesar: Colectivos protestan contra retiro de ambulantaje, prostitución y rótulos en alcaldía Cuauhtémoc de CDMX

“Y no de broma, eh, si yo no fuera Sandra Cuevas, yo amaría a Sandra Cuevas, quisiera a una mujer como Sandra Cuevas, yo amo a Sandra Cuevas, estoy enamorada de Sandra Cuevas, así ustedes, ámense, y quiero ser mejor cada día por ustedes mismos, no por nadie más, ni por el novio, porque luego el novio se encuentra cualquier pelusa y se va. Háganlo por ustedes mismas, crezcan”, señaló la alcaldesa de la Cuauhtémoc.

Tras esto, en redes sociales se desataron las críticas hacia su persona, pues los usuarios consideraron que sus dichos dejaban claro que la política opositora tiene problemas de egocentrismo.

Te puede interesar: Sandra Cuevas culpó a Morena de estar tras las protestas en la alcaldía Cuauhtémoc, procederá judicialmente

En semanas recientes, Cuevas ha estado en constante polémica por los llamados “Operativos Diamante”, en los que hace limpieza en la vía pública, quitando diversos puestos de comida, sillas y mesas de restaurantes, entre otras cosas. También, quitó los rótulos de puestos metálicos que hay en las calles de la alcaldía Cuauhtémoc, lo que provocó severas críticas hacia ella, e incluso, se desató una protesta contra ella en la explanada de la alcaldía.

En un evento llevado a cabo en la demarcación que gobierna, la alcaldesa dio una cátedra de amor propio que fue criticada por algunos usuarios en redes sociales

Tras las protestas que se dieron en la alcaldía Cuauhtémoc, Cuevas anunció que iniciaría un proceso judicial en contra de los y las manifestantes que realizaron protestas en contra de la medida emprendida por su gobierno, conocido como el “Operativo Diamante”.

Te puede interesar: Con baile se manifestaron contra Sandra Cuevas y así respondió

Junto a un video que compártió en su cuenta de Twitter, la mandataria loca señaló que las manifestaciones fueron emprendidas por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y llamó a la movimización como “vandalismo”.

También agregó que se repondrá una placa que fue quitada por las personas que se manifestaron y señaló que la nueva pieza será de mármol y tendrá grabado su nombre. “Derivado del vandalismo provocado por una veintena de personas plenamente identificadas, enviadas por Morena a la alcaldía Cuauhtémoc: Se procederá jurídicamente. ¡Repondremos la placa, ahora en mármol: y se agregará mi nombre ya que la anterior no lo tenía”.

Dicha publicación, rápidamente causó opiniones divididas, pues si bien algunas personas se expresaron a favor de Sandra Cuevas, otras más criticaron su publicación. Y es que bajo la consigna “La calle es de quien la trabaja” la tarde del 22 de julio la Red Chilanga de Defensa del Arte y la Gráfica Popular (RECHIDA) realizó una protesta en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc.

(Foto: Sandra Cuevas/Manifestaciones)

Junto con pintas y pancartas, diversas personas exigieron un alto al “Operativo diamante”, medida emprendida por el gobierno de Sandra Cuevas, quien ha señalado que tiene el objetivo de convertir a la demarcación que lídera en la “más limpia y ordenada” de capital mexicana.

Sin embargo, de acuerdo con lo expresado por las y los manifestantes, las acciones emprendidas ya han afectado a vendedores ambulantes, personas en situación de calle, trabajadoras sexuales y organizaciones feministas.