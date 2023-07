Florinda Meza explotó por pregunta sobre hijo de Chespirito

Florinda Meza no planea proceder legalmente contra Roberto Gómez Fernández (Foto: Instagram)

Aunque Florinda Meza pretende alejarse de la polémica con respecto al legado de Roberto Gómez Bolaños, de quien sus personajes y todas las regalías obtenidas de gran cantidad de licencias de los personajes del “universo” Chespirito pertenecen a su hijo, ahora la actriz fue cuestionada al respecto.

En una reciente conferencia de prensa, la también productora fue cuestionada sobre si planea proceder legalmente contra Roberto Gómez Fernández, hijo del recordado actor cómico, quien desde la muerte de su padre ostenta el poderío de la licencia de los programas y productos derivados de los personajes de Chespirito.

Y es que la actriz fungió como madrina de lujo de la obra teatral Ugo, Pako y Joseluiz, donde respondió si ya ha podido llegar a un acuerdo con los directivos de Televisa para que vuelvan a retransmitir los emblemáticos programas cómicos de Gómez Bolaños, como El chavo del ocho y El chapulín colorado.

“Yo no puedo llegar a un acuerdo ya, su hijo sin que yo me enterara, me enteré después, estuvo en acuerdos, pero parece que algo no cuajó, no depende de mí aunque yo fui colaboradora en los programas, y debería ser quien, con quien hablaran, no es cuestión de una herencia, es cuestión de derechos de autor. Y muchos años fui colaboradora, pero no depende de mí”, expresó la actriz de 74 años, para quien lo único que puede hacer es pedirle a los fans de su esposo que pidan el show a la televisora.

“¿Pero qué puedo hacer yo? Que ese público lo solicite, que bombardeen a Televisa, que podría ser quien comprarara”, expresó.

Florinda no ha sido tomada en cuenta para la realización de la serie de su difunto esposo (Foto: Instagram/@florindamezach1)

Respecto a la ya tan anunciadia bioserie que contaría la historia de Roberto Gómez Bolaños, su ascenso a la fama y las circunstancias en que se convirtió en el comediante más destacado del mundo hispanoamericano, Meza detalló que desconoce cualquier tema relacionado. “No sé nada porque conmigo no ha hablado nadie, no sé nada”.

Pero cuando fue cuestionada sobre si estaba a punto de iniciar una guerra legal en contra del hijo de Chespirito por los derechos de su obra, dado que ella ha declarado contar con los derechos del libreto de la historia de vida de Riberto Gómez Bolañod, quien diera vida a personajes como “La Popis”, “Doña Florinda” y “La chimoltrufia” se mostró molesta.

“A ver, yo no estoy demandando a nadie, ni vine a hablar de ese asunto, por qué nos salimos del tema. No me habían visto, pero esto es algo importante, no me oíste lo que dije”, dijo en un primer momento para después recordar cómo era la oferta teatral en su juventud.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños colaboraron juntos en la escritura del texto biográfico de Chespirito (Foto: Televisa)

“No se dan cuenta cómo está el país, cómo hay cero fomento a la cultura. Fíjense, antes todos los teatros estaban funcionando, y eran muchos, muchos teatros en la Ciudad de México y zonas conurbadas, pero no sólo eso, funcioaban los ateneos (de la juventud), los salones, había salones donde habia teatro de atril, yo asistí como público siendo adolescente al teatro de atirl, ni siquiera nos gustaba tanto el teatro, el pueblo de México disfrutaba tanto el teatro que no necesitábamos escenografía”, recordó la famosa.

“Gente como Rafael Llamas, Ofelia Guilmáin, tenían libros enfrente, frente a dos micrófonos, Augusto Benedico, gente así, y leían teatro y lo hacían en los ateneos, donde podíamos pagar la mitad de lo que costaba un boleto de teatro, y el teatro era barato además”, agregó.

Roberto Gómez Fernández es presidente de "Grupo Chespirito" y sus licencias (Fotos: Saúl López/Germán Romero/Cuartoscuro)

Y es que cabe recordar que antes de morir, Roberto Gómez Bolaños había dicho que autorizaba que Florinda Meza le diera “el visto bueno” a los proyectos derivados de su emporio, especialmente a su bioserie.

Además, la actriz fue guionista en colaboración con su esposo, por lo que también podría tener injerencia en las decisiones sobre el legado y la serie, sin embargo nadie la ha tomado en cuenta.