“¡Así sí aprendo!” Esta maestra de matemáticas enamora a Tiktok con su espectacular figura

La historia de Ruby, la maestra TikToker (@ruby_rodriguez_o)

TikTok, la popular aplicación de videos cortos, ha cautivado a millones de usuarios en todo el mundo, y entre ellos se encuentra Ruby, una maestra que ha encontrado en esta plataforma una manera de compartir su pasión por la enseñanza y la vida saludable.

Con la llegada de la pandemia, muchas maestras se aventuraron en el mundo de las redes sociales para seguir conectadas con sus alumnos y ofrecer contenido educativo de manera remota.

Ruby, una docente entusiasta, ha destacado por compartir no solo su labor como maestra, sino también sus entrenamientos y consejos para llevar una vida sana y en forma.

La polémica carrera de la maestra TikToker Ruby Ocegueda

En su cuenta personal de TikTok, Ruby muestra cómo es su trabajo diario en el aula, compartiendo anécdotas y experiencias que disfruta de dar clases.

Sin embargo, su contenido va más allá de la enseñanza, ya que también sube videos de sus entrenamientos físicos usando ropa deportiva como leggins, que le permiten realizar sus rutinas de ejercicio de manera cómoda y efectiva.

Ruby Ocegueda arrasa con su contenido en redes sociales (ruby_rodriguez_o)

A pesar de las posibles críticas o comentarios negativos, Ruby no tiene miedo de mostrarse tal y como es. Al contrario, se ha convertido en una inspiración para muchos, motivando a otras personas a llevar una vida saludable y a cuidar de su bienestar físico y mental.

Con más de 700 mil seguidores en su cuenta de TikTok, la creadora de contenido ha ganado una considerable audiencia que disfruta de su contenido variado y entretenido.

Los comentarios elogian su pasión por la enseñanza y su dedicación a llevar un estilo de vida saludable.

“Que me entrene la de rojoooo”, “Así hasta a mí me gustan las matemáticas”, “No, así yo me regreso a la primaria”, “Por qué a mí no me tocó un profe así”, o “Yo así sí pondría mucha atención”, son solo algunos de los comentarios positivos que inundan las publicaciones de Ruby.

La maestra TikToker que revoluciona las redes

Con su autenticidad y entusiasmo, Ruby ha demostrado que las redes sociales también pueden ser una herramienta poderosa para educar, motivar y conectar con las personas, dejando un impacto positivo en quienes la siguen y convirtiéndose en una destacada docente en la comunidad virtual de TikTok.

Ruby Ocegueda inspira a millones con su pasión por la enseñanza y el fitness

Ruby Ocegueda ha conquistado las redes sociales con su cautivadora personalidad y talento multifacético. A través de su cuenta de TikTok, esta talentosa docente presume tanto su figura como su dedicación a la enseñanza, conquistando el corazón de miles de internautas en todo el mundo.

Con más de 420 millones reproducciones, uno de sus videos más populares muestra cómo imparte la materia de matemáticas a sus alumnos en una primaria.

Acompañado de una pegajosa canción, el video ha generado entusiasmo y nostalgia entre los espectadores, quienes comentan cosas como: “Hasta ganas de regresar a la escuela”, “La mejor maestra del mundo mundial” y “Con una maestra así, quiero volver al colegio”.

La sensación de TikTok que no te puedes perder

Ruby Ocegueda, además de ser una dedicada maestra, se ha destacado en el mundo del fitness.

En su cuenta de Instagram, se presenta como entrenadora personal y comparte su pasión por el jumping, una disciplina que involucra ejercicios aeróbicos realizados en un pequeño trampolín.

A través de imágenes, la versatilidad de Ruby es evidente, mostrando diferentes aspectos de su desarrollo físico, desde una figura más delgada y marcada hasta el desarrollo muscular que ha alcanzado.

Inspirando a millones con su pasión por la enseñanza y el bienestar

Su habilidad para combinar su trabajo docente con su faceta de entrenadora personal ha cautivado a sus seguidores, quienes la elogian por su dedicación y entusiasmo en ambas áreas.

La maestra TikToker ha sabido conectar con la audiencia, inspirando a muchos a seguir un estilo de vida saludable y activo.