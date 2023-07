Maryfer Centeno analiza la incómoda charla de Martha Higareda y Ryan Gosling: “Él ni se inmuta” | VIDEO

Martha Higareda y Ryan Gosling (captura de pantalla: YouTube/DeTodoUnMucho)

Mucho se ha hablado sobre el supuesto encuentro entre Martha Higareda y Ryan Gosling en un restaurante de Los Ángeles hace muchos años. La actriz fue cuestionada por la veracidad de esta historia, así como de muchas otras. Pero por fortuna el destino le brindó la oportunidad perfecta de probarle al mundo entero que la de la mitomanía no se la sabe. La cuestión es: ¿le creemos?

Y es que Ryan Gosling de cualquier forma no dio muchas señales de recordar el evento, ni tampoco pareció haberle causando tanta gracia como sí se le causa a la misma Higareda. Lo anterior deviene de una entrevista que la última le hizo al actor y a Margot Robbie durante su visita a México. En lugar de que las preguntas se enfocarán en sus carreras, lo que hizo Martha fue relatarle aquella anécdota con la esperanza de que él la recordara. Cosa que no sucedió.

Maryfer Centeno suelta la última palabra

¿La anécdota contada por la actriz de ‘Amarte duele’ fue verdad o fue mentira? Crédito: TikTok/maryfercentenom

La analista corporal y experta grafóloga analizó la charla entre ambos con detenimiento, para descubrir todos los detalles y revelar la verdad de una vez por todas. Observa a Martha nerviosa por primera vez y también a un Gosling incómodo quien no sabe qué esperar del relato no solicitado.

“Está contenta, está sonriendo, pero sí vemos por primera vez, un poco nerviosa a Martha Higareda y cómo no, mira nada más con quién está. Mientras tanto el rostro [de Gosling] es como de, qué va a decir, que pasó' “, dice Centeno.

La grafóloga asegura que Martha es una gran contadora de historias y que “platica sabrosísimo”. A pesar de que la actriz platica muy bien su relato y de que “cada cosa que dice va a acompañada de un gesto”, de cualquier forma Gosling continúa a la expectativa, sin saber muy bien qué está sucediendo.

“Ryan Gosling, quien la verdad ni se inmuta”, dice Maryfer. “La mano en forma de puño, pero bueno está a la expectativa hay una sonrisa ligeramente torcida, por lo tanto diríamos esta como de ‘qué está pasando, qué está pasando’ “.

“¿Quién es Martha Higareda?”: Ryan Gosling negó conocerla pese a su anécdota y presumir fotos con él (Fotos: Instagram/@marthahigareda/ TV Azteca)

La experta también afirma que “la que no sabe realmente qué está pasando es Margot Robbie”. El suceso ocurrió hace mucho tiempo por lo que Higareda se muestra cada vez más nerviosa al no obtener una respuesta y lo delata al tocarse mucho la rodilla. “Ve el rostro es como ‘no me vas a contestar’ “.

De cualquier forma dice que Martha Higareda la está pasando bien, pero sí está nerviosa. Entonces cuando concluye su relato y los actores estadounidenses ríen, Gosling pregunta en qué restaurante fue y cuando Martha le da la respuesta el confirma que sin duda acude a ese lugar.

“Entonces miren pues Ryan le da la razón, sí va a ese restaurante [...] qué bueno que le hizo esa pregunta para que así las malas lenguas no digan que no frecuentan los mismos lugares”, dice Centeno.

Sin embargo para Maryfer Centeno no hay duda: el actor definitivamente no guarda en su memoria dicho incidente casual e incómodo.

“Y esta es la cara de sorpresa porque él no lo recuerda, esto es una realidad. Pero que no lo recuerda no quiere decir que no haya pasado”, concluye la especialista en movimiento corporal.