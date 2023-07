Cabeza de Vaca acusa que por mantenerse firme contra AMLO, le inventaron delitos: “Desató su ira”

El exgobernador de Tamaulipas dijo que "ni me doblé ni me vendí" ante el presidente López Obrador. (Impresión de pantalla)

Por medio de sus redes sociales, el ex gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, posteó un video en su cuenta de Twitter, en el que dijo que, cuando fue gobernador de Tamaulipas, se puso firme ante el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo que lo hizo enojar.

“Llegó la hora de la verdad. Como gobernador de Tamaulipas, me le puse firme al presidente, ni me doblé ni me vendí como él quería, eso desató su ira y desató a su jauría, pero fueron muy burdos, y con tal de acusarme de delitos, me los inventaron, le mintieron al pueblo y a las autoridades”, dice el ex gobernador al inicio del video.

Posteriormente, señala que se había inventado que su gobierno había cobrado obras sin haberlas ejecutado, y menciono al Centro de Justicia para las Mujeres, el cuál, dijo, lleva un tiempo ya terminado y funcionando. “Inventaron también, que compré un departamento con dinero ilícito, por cierto, salió el notario a demostrar que lo hice todo legal, y con un crédito hipotecario de Banregio. Me inventaron cosas y me persiguieron ilegalmente por delitos que nunca cometí, un acto vengativo y cobarde por haber enfrentado al presidente en defensa de mi estado y de mi gente”.

Dijo que todas las acusaciones del gobierno de AMLO han sido desechadas y la ley le dio la razón. “Por supuesto, no pudieron probar ninguna de sus mentiras, yo no soy un delincuente ni un prófugo de la justicia, soy un servidor público honesto, eficaz, y que dio resultados, que tuvo el arrojo de confrontar con verdades, al presidente de la República”.

El exgobernador de Tamaulipas compartió un video en su cuenta de Twitter en el que acusó que el gobierno de AMLO lo acusó de delitos que no cometió Credito:TW@fgcabezadevaca

Señala que es por eso la persecución política contra él. “Tenemos un gobierno de mentiras, pero muy pronto estaré de vuelta y regresaré más fuerte que antes, a luchar por la verdad y por el bien de nuestra gente”, señala.

Tras el mensaje del ex gobernador de Tamaulipas, los internautas pusieron algunos comentarios, algunos a favor y otros en contra. “…. Si dices que no te pudieron doblar…. Entonces porque corriste a USA… a esconderte…. Por cierto cómo está eso que eres ciudadano de Estados Unidos…. Te permite la ley ser binacional…; Y si te pones un huipil? A lo mejor tienes más éxito. A lo mejor; Pronto el farsante de Palacio tendrá que ser llamado a cuentas; Ven a Mexico a hacer precampaña, desde Texas no puedes gobernar. Si no puedes ahora espérate al 2030″ (sic).

Dice no estar prófugo y pide votar por él

García Cabeza de Vaca, el pasado jueves, negó encontrarse prófugo de la justicia, y calificó las acusaciones en su contra como falsas, como parte de su campaña política para ser electo candidato de oposición.

En un video que compartió en sus redes sociales, dijo que “no soy ningún delincuente ni un prófugo de la justicia”. Dicho video lo acompañó con el link que redirige a la página del Frente Amplio por México.

Cabeza de Vaca es investigado por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada durante su gestión. (PRESIDENCIA/CUARTOSCURO)

Cabeza de Vaca, que es uno de los 13 aspirantes a la candidatura presidencial en 2024 de la oposición, dijo que se trata de una persecución ilegal, así como un acto “vengativo y cobarde”. En el clip, dice que “me acusaron falsamente y me persiguieron ilegalmente por delitos que nunca cometí.

“Hoy todas sus acusaciones han sido desechadas. Por supuesto, no pudieron probar ninguna de sus mentiras”, señaló.

Cabeza de Vaca es investigado por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada durante su gestión. Debido a estas indagaciones, el año pasado se emitió una orden de aprehensión, misma que fue cancelada por un juez federal que le ofreció un amparo por considerar que no existían elementos de prueba para imputar ambos delitos.