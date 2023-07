“¿Cómo nominamos a los vecinos?”: residentes cercanos a La Casa de los Famosos ya no aguantan las porras

Se especula que "La Casa de los Famosos México" termine el domingo 12 de agosto. (Vix)

La primera temporada de La Casa de los Famosos México es un fenómeno en redes sociales gracias a las rivalidades, encontronazos, romances y alianzas de su elenco. Su impacto en los televidentes mexicanos es tan grande que nadie quiere que termine, no obstante, faltan tres semanas para conocer quién se quedará con los 4 millones de pesos mexicanos que recibirá el primer lugar.

Canciones, caricaturas, resúmenes, teorías, memes y especulaciones del público en torno al reality show mantienen a los habitantes entre las principales tendencias de redes sociales. Pero eso no es todo, muchos fanáticos han hecho a un lado sus actividades cotidianas para trasladarse hasta México-Huixquilucan Manzana 003, 52770, San Bartolomé, Coatepec, Estado de México para apoyar a su habitante favorito con porras y pancartas.

Internautas recomendaron sacar provecho con un negocio Credito:tktok@miguelrugama

Incluso, algunos han aprovechado para advertir a los concursantes sobre traiciones y alianzas. Todo esto ha provocado que la producción de Televisa tome cartas en el asunto para evitar que los habitantes reciban información del exterior, así que cierran el techo y ponen música a todo volumen.

Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes porque muchos fans siguen presentándose en el lugar sin considerar las molestias que pueden ocasionar a los residentes del lugar.

Fue bajo este contexto que el usuario de TikTok @miguelrugama se acercó a unos vecinos de La Casa de los Famosos para cuestionarlos sobre el impacto que ha tenido el reality en su cotidianidad y compartió los testimonios en su cuenta.

Nicola Porcella, Apio Quijano, Sergio Mayer y Barby Juárez fueron nominados en la séptima semana. (TikTok: @miguelrugama)

“Desde que empezó La Casa de los Famosos ha estado de la chingada todo esto. Pueden venir a gritar todo lo que quieran en el día. De hecho yo le he dicho a los policías que hagan todo lo que quieran en el día, pero a las 3, 4 de la mañana no se puede”, reclamó un vecino.

El señor no sólo arremetió en contra de aquellos fans que lanzan porras a altas horas de la madrugada, también responsabilizó a la producción por permitir que esto suceda.

“Producción no pone orden en La Casa de los Famosos porque interactúan. Si gritan acá abajo, contestan allá arriba y ya valió madr*. Hemos vivido con La Casa de los Famosos dos temporadas, pero eran de Estados Unidos. Con esta se salió de control”, agregó.

Según el residente, varias personas reproducen música en la madrugada. (TikTok: @miguelrugama)

El residente mostró un video como prueba de su testimonio, donde se puede ver una gran oleada de gente llegando al lugar con pancartas.

@miguelrugama también entrevistó a un comerciante que no sólo concordó con su vecino, aseguró que en varias ocasiones se ha acercado a los fans para pedirles que dejen de lanzar porras por un rato sin recibir una respuesta favorable.

(TikTok: @miguelrugama)

Fans de “La Casa de los Famosos” piden nominar a los vecinos

Los testimonios de los residentes se viralizaron en redes sociales y desataron controversia entre los fanáticos del reality show más visto del momento. Algunos tomaron con humor la situación, mientras que otros empatizaron con los pobladores que han sufrido las consecuencias del éxito de LCDLFM.

“¿Cómo nominamos a los vecinos?”. “Yo ya me hubiera puesto las pilas y a vender recuerdos del Team Infierno como en los estadios”. “Los vecinos no han sabido sacarle provecho, nomas por eso les doy 3 puntos por desaprovechar y 2 por estrategia, 1 por muebles”. “A las 3:00 me pondría a vender tamalitos y atole para el frío”, “Yo ya hubiera rentado mi azotea”, fueron algunas recomendaciones.