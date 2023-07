¿La Adictiva le debía un favor a la familia del ‘Chapo’ Guzmán? Vocalista cuenta el origen de su canción ‘JGL’

La Adictiva y el Chapo guzmán (ig adictivaoficial/archivo)

Los corridos son un género que en los últimos años se ha convertido en un referente a nivel internacional gracias a artistas como Peso Pluma, Natanael Cano, entre muchos otros más. Sin embargo, al ser música con alusiones a violencia, lujos o narcotráfico, los debates y especulaciones sobre los mayores éxitos suelen estar a la orden del día.

Tal es el caso de la melodía JGL, la cual es una colaboración entre la banda La Adictiva y Luis R, Conriquez. Esta canción desde su presentación oficial en Premios lo nuestro generó gran escándalo, ya que está dedicada a la vida de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo.

“Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido, la capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos. Es el jefe, lo es y lo era. Gira y se para la tierra si Joaquín lo ordena. Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente. Nos dijeron ‘Aquí andamos patrullando 24/7, no se asusten si miran retenes y menos si cargan las gorras de JGL’ Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente”, son algunos de los versos del controversial éxito y continúa:

“Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe. Uno es bravo y el otro es más. Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván. Del Culiacanazo no hablaremos porque no está permitido. Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo.”

La agrupación de banda sorprendió en la Miami-Dade Arena con su tema JGL (Foto: Instagram)

Qué dijo la Adictiva sobre el origen de la canción

Después de que se desatarán un sinfín de opiniones encontrabas, en donde sobresalían los reclamos hacia la apología de la violencia, también se rumoró si La Adictiva pudo haber hecho esta canción “por encargo” o si existía la posibilidad de que mantuviera contacto con los seres queridos de Joaquín Guzmán Loera.

Para terminar de una vez por todas con las especulaciones, Memo Garza, vocalista de la banda, rompió el silencio en una entrevista retomada por SDP.

“No sabemos, a nosotros no nos ha llegado ningún comentario, ni mucho menos algo que hayan mandado a decir. No dice nada malo la canción, yo creo que les debió haber gustado”, mencionó.

En su primera actuación en los ya tradicionales premios, La Adictiva decidió cantar el tema "JGL" (Foto: Instagram)

De igual manera, el cantante explicó que tras el lanzamiento de JGL sólo han tenido buenas experiencias y un gran recibimiento por parte del público.

“No hemos tenido (problemas) porque creo que la gente lo entiende perfectamente, lo que hacemos es música, aparte es una historia que está en las redes sociales, en la televisión en las series, no es que nosotros estemos contando algo nuevo”, comentó y añadió: