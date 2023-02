La Adictiva sorprendió con “JGL”, narcocorrido dedicado al Chapo Guzmán en Premio Lo Nuestro

La agrupación de banda sorprendió en la Miami-Dade Arena con su tema JGL (Foto: Instagram)

Como parte de su participación en la 35ta entrega del Premio Lo Nuestro, la banda La Adictiva sorprendió en el escenario al cantar su famoso narcocorrido dedicado a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Se trata del tema JGL, las iniciales del famoso capo hoy encarcelado, canción con la que pusieron a bailar a la concurrencia congregada en la Miami-Dade Arena la noche de este jueves 23 de febrero.

La agrupación sinaloense, anteriormente conocida como La Adictiva Banda San José de Mesillas, soprendió al entonar la polémica canción dedicada a su controvertido “paisano” en el escenario donde también lucieron las siglas JGL, que fueron iluminadas durante la actuación.

En su primera actuación en los ya tradicionales premios, La Adictiva decidió cantar el tema "JGL", que ha sido calificado como apología a la narcocultura (Foto: Instagram)

En la ceremonia conducida este año por Alejandra Espinoza, Adrián Uribe, Paulina Rubio y Sebastián Yatra, La Adictiva fungió como representante del regional mexicano y se colocó dentro de los nominados con tres candidaturas, “Canción banda del año - Regional mexicano”, con su tema Ya sólo eres mi ex, que finalmente perdieron frente a Maluma y Grupo Firme y su Cada quién.

En la terna “Grupo o dúo del año”, La Adictiva perdió frente a Grupo Firme y en “Canción del año - Regional mexicano”, en que compitieron también con Ya sólo eres mi ex, finalmente fue para Grupo Firme con su tema Ya superáme (En vivo).

Pero lo que llamó la atención que en su primera actuación en el Premio Lo Nuestro los integrantes del grupo hayan escogido este polémico tema que ya ha sido calificado anteriormente como “apología del delito”.

JGL que grabaron con Luis R. Conriquez, es un tema controversial que el segundo también cantó en solitario en sus reciente concierto en el Arena Crypto Com de Los Ángeles.

Tal y como ya lo habían anunciado previamente en sus redes sociales, el vocalista de La Adictiva, Memo Garza, y compañía hicieron vibrar a sus colegas de la música latina en la entrega de premios más antigua de la televisión hispana en Estados Unidos con el tema que alude al máximo líder del cártel del narcotráfico mexicano.

Estamos listos ✅ para el jueves tomar el escenario y hacer historia con JGL 💣🔥 en @premiolonuestro 🎶🎤😎. pic.twitter.com/kVkhG0nhy1 — La Adictiva (@adictivaoficial) February 22, 2023

En la gala donde también se presentaron actos como Sebastián Yatra, Ivy Queen, Grupo Firme, Christian Nodal, Tini, Ozuna y Gente de Zona, La Adictiva se presentó luego de Prince Royce y El Alfa, con la canción que alude al capo que actualmente cumple condena perpetua por narcotráfico y otros cargos en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

Y es que el tema lanzado por La Adictiva deja de lado la habitual temática romántica de la banda para hablar sobre el legado del Chapo Guzmán en el crimen organizado, así como la participación de los hijos del narcotraficante, quienes lo relevaron en distintos cargos en el Cartel de Sinaloa.

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido por varios apodos, incluyendo “El Chapo” y “El Rápido”, fue condenado en julio de 2019 por el juez federal de distrito Brian M. Cogan a cadena perpetua más 30 años (Foto: Especial)

Composición de Geovani Cabrera y Kike Torres que alcanzó más de 100 millones de reproducciones en tan sólo unos meses, JGL posee una controvertida letra que enaltece la narcocultura, según las numerosas críticas al respecto.

Así reza el polémico tema: “Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido, la capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos. Es el jefe, lo es y lo era. Gira y se para la tierra si Joaquín lo ordena”

“Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente. Nos dijeron ‘Aquí andamos patrullando 24/7, no se asusten si miran retenes y menos si cargan las gorras de JGL’ Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente. Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe. Uno es bravo y el otro es más. Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván.”

“Del Culiacanazo no hablaremos porque no está permitido. Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo. De la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL. Aquí manda el señor de La Tuna, así El Chapo esté en Culiacán, Nueva York o la luna. Fue en La Gran Manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo. Al 701 allá en la sierra lo recuerdan con cariño”.

Ya un día antes los integrantes de la banda que cuenta con más de 30 años de trayectoria se habían mostrado emocionados por presentarse ante el público hispano que sigue año con año los ya tradicionales premios.

“Estamos muy contentos, emocionados porque es la primera ocasión que La Adictiva va a tener una participación musical en estos Premios Lo Nuestro. Y venimos a cantar un corrido que también ha sido algo novedoso, una sorpresa para nosotros, algo que no imaginábamos que ibamos a lograr”, dijo Memo Garza, lider de la agrupación para Univisión.