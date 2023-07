Fox confía que Xóchitl Gálvez devuelva la pensión para los expresidentes

El expresidente elogió el trabajo y carrera de la senadora (Cuartoscuro)

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, confía que si Xóchitl Gálvez Ruiz obtiene la victoria y se convierte en la titularidad del Ejecutivo Federal tras los comicios del 2024, puede devolver las pensiones a los exmandatarios que fueron retiradas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el 2019.

Durante una entrevista, el también exgobernador de Guanajuato fue cuestionado sobre si le ha costado vivir sin la pensión y confesó que ha tenido pérdidas en su certeza día a día, debido a que dejó de tener apoyos y recurso humano —seguridad del Estado Mayor Presidencial—, por lo que su calidad de vida ha disminuido.

Asimismo, dio a conocer que en los últimos años él ha pagado su seguro de gastos médicos mayores el cual está en 100 mil pesos mensuales; sin embargo, destacó que es necesario que el apoyo vuelva debido a que los expresidentes merecen pasar su día a día con tranquilidad.

“Sí, me ha costado trabajo la pérdida de la pensión, la pérdida de apoyos, de talento y recurso humano, la pérdida de seguros, el seguro de gastos médicos mayores, andan sobre 100 mil pesos mensuales a mi edad, yo lo tuve que pagar. La gente dirá: ‘Qué bueno que lo pague usted’, pues no es así. Los presidentes deben tener tranquilidad y los expresidentes igual, sucede en todo el mundo”, confesó al periodista Fernando del Collado.

Vicente Fox confesó cómo es su vida después de que le retiraron la pensión a los expresidentes (Captura de pantalla/PAN)

Y es que conviene recordar que la pensión fue retirada a meses de que el morenista asumió la Presidencia de la República, pues había sido una de sus promesas de campaña.

Posteriormente, en otro hilo de ideas, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) advirtió al presidente López Obrador que esté atento del aumento de popularidad de la senadora del blanquiazul, pues aseveró que ella recibirá la banda presidencial en septiembre de 2024.

Asimismo, advirtió al político tabasqueño que no toque a la legisladora “ni con el pétalo de una rosa”, ya que la consideró como la preferida de la ciudadanía, por lo que dejó en claro que merece respeto un perfil con carisma, humildad, conocimiento y que es honesta.

“Mira López: cuidado con que toques a Xóchitl, aún con el pétalo de una rosa, Xóchitl es hoy la preferida de los mexicanos y la consecuencia si te metes ahí va a ser desastrosa para ti y tu movimiento”

El expresidente se lanzó contra AMLO para defender a la senadora del PAN (Twitter/@VicenteFoxQue)

No obstante, ahí no quedó con sus reclamos, pues en su cuenta oficial de Twitter llamó al presidente mexicano “cabroncit* abusivo” por los comentarios que ha emitido en contra de Gálvez Ruiz en las diferentes conferencias mañaneras, pues indicó que sólo ella es dueña de su narrativa y no tiene que poner en duda su historia de vida.

Posteriormente, Fox Quesada sentenció que el político tabasqueño sólo se ha dedicado a predicar presuntos engaños y embutes, lo que calificó como un “juego perverso”, ante lo cual pidió a toda la ciudadanía no caer en la dinámica del oficialismo y, en consecuencia, comprender que la senadora es una mujer que sabe trabajar a favor del país.

“AMLO vs Xóchitl Gálvez: ‘De vender gelatinas pasó a ser millonaria’. López eres un cabroncit* abusivo. Tu juego es tratar de distribuir su historia. Mentiras, engaños, embutes, es tu juego perverso. Ciudadanos de todo México no traguemos el anzuelo de este sátrapa. Abramos los ojos a todos, Xóchilt es lo que es y no lo que López la etiqueta”, se pudo leer este martes 18 de julio, pues conviene recordar que el exmandatario es uno de los que más apoya el perfil de la panista.

Asimismo, en otro mensaje, el exmandatario instó a los simpatizantes con el perfil de la legisladora a compartir información con los que los rodean sobre por qué es una opción de cambio en el 2024, además de recorrer las comunidades para que cuente con más apoyo,