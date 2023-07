Faisy confirmó que tuvo un encontronazo con Mariana Echeverría

Faisy habló sobre su pelea con Mariana Echeverría antes de las grabaciones de "Faisy Nights" (Instagram @faisirrito/@marianaecheve)

Días atrás, se dijo que Faisy y Mariana Echeverría tuvieron una fuerte discusión durante los ensayos de Faisy Nights, al punto en que ella estuvo por varias horas llorando en su camerino. El comediante confirmó que sí tuvo una pelea con su compañera, pero aclaró que no todo sucedió como circuló.

El presentador confesó a Hoy que sí tuvo un “encontronazo” con Mariana, pero no él no la habría criticado por su embarazo ni su comportamiento por las hormonas, sino que fue un roce.

Según dijo Omar Pérez, mejor conocido como Faisy, las peleas con Echeverría son normales y ocurren como en cualquier relación, pero lo que le pesó en esta ocasión fue que se dijera que hubo comentarios muy despectivos de él hacia la ex participante de Las estrellas Bailan en Hoy.

Faisy aclaró la discusión que tuvo con Mariana Echeverría durante "Faisy Nights" Crédito: Televisa

“La grabación pasada tuvimos ahí un encontronazo, pero como todos los que hemos tenido. Leí la nota y fue horrible, fue con una saña bien fea, no sé quién pudo haber pasado la información, pero es horrible”

El presentador de Me Caigo de Risa agregó que él, por su parte, no había respondido a este rumor porque intenta no hacerle caso ni darle más importancia a este tipo de especulaciones, además de que lo publicaron poco después de que ella anunció que espera a su segundo hijo.

Además, está seguro de que las peleas con la actriz seguirán ocurriendo, pero no como lo dijo la revista TV Notas, quien publicó que Omar habría humillado a su compañera.

Las especulaciones comenzaron a partir de una publicación de TV Notas sobre los roces entre los presentadores (Twitter/@faisynights)

El integrante de Renta congelada cerró el tema diciendo que su amistad con Echeverría está intacta y, seguramente, seguirá habiendo discusiones entre ellos.

“Mariana es de mis mejores amigas, fue mi testigo, fui su testigo también en la boda, y seguiremos peleándonos y seguiremos encontentándonos”

¿Por qué se pelearon Faisy y Mariana Echeverría?

La discusión habría iniciado a partir de los constantes roces que tenía Mariana y Faisy en Faisy Nights, según publicó la revista TV Notas, pero esta pelea en particular habría sido peor que sus anteriores confrontaciones por la actitud del conductor y el hecho de que ella está esperando un bebé.

Supuestamente, lo que habría explotado la situación fue el embarazo de Mariana (Twitter/@faisynights)

Supuestamente, Omar habría llegado al set con una actitud prepotente y fue directo contra su compañera, a quien le dijo que lucía “gorda” y estaba “loca por las hormonas”, ambas cosas debido a su embarazo.

La ex presentadora de Se Vale no pudo contener su enojo y comenzó a llorar en el foro; después, se habría ido corriendo a su camerino, donde siguió el llanto por horas.

“Varias personas del staff se fueron corriendo detrás de Mariana para consolarla y entender qué había pasado, porque Faisy ya andaba muy molesto y enojado”, dijo la persona que habría destapado el conflicto entre los comediantes.

Faisy aseguró que aún considera a Mariana su mejor amiga (Instagram/@faisirrito)

Cuando finalmente lograron contener a la presentadora, ella aceptó que la maquillaran nuevamente para comenzar las grabaciones de Faisy Nights, aunque para ese momento inclusive los invitados estaban confundidos por la pelea.

Entre las acusaciones que hicieron contra Faisy en esa publicación, también mencionaron que desde hace unos días se había comportado prepotente con todas las personas del staff y no solo con Mariana. Según dijo la fuente, Omar les gritaba y llegaba enojado a las grabaciones.

Horas después, él hizo varias publicaciones en su cuenta de Twitter acerca de su estado de ánimo, donde confesó que no había pasado por un buen momento, pero intentaba dar lo mejor de sí para las grabaciones de Me Caigo de Risa y Faisy Nights.

Por su parte, hasta ahora Mariana no ha dado declaraciones sobre su pelea con Faisy.