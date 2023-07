Faisy está pasando por un mal momento tras rumores de pelea con Mariana Echeverría

Faisy habría pasado por un mal momento, esto después de una supuesta pelea con Mariana Echeverría (Twitter/@faisynights)

Esta semana, durante los ensayos de Faisy Nights, Faisy supuestamente habría tenido una fuerte pelea con Mariana Echeverría, y aunque esto aún no haya sido confirmado, el presentador confesó que está pasando por un mal momento.

Ya que el rumor sobre su discusión con Mariana circuló en redes sociales, pues supuestamente Faisy humilló a su compañera, internautas relacionaron a esta situación sus mensajes sobre su estado de ánimo.

El primer tuit que el comediante compartió, fue confesando que no estaba bien anímicamente, pero intentaba hacer lo mejor para el público de Me Caigo de Risa y Faisy Nights.

La pelea habría sucedido en los ensayos de "Faisy Night", previo a las grabaciones del programa (Twitter/@faisynights)

“Algunas veces no paso por un buen momento... pero traro de que ustedes no lo noten y entregarles buenos programas o buenos shows... está bien sentirse mal de vez en cuando”

Minutos después, hizo otra publicación en Twitter en la que simplemente escribió: “Me rompieron”. Hace unas horas también publicó: “Yo solo quiero estar donde me cuiden”.

Estos tuits llamaron la atención a partir de que en raras ocasiones el presentador lanza este tipo de mensajes, donde se sincera acerca de sus sentimientos. Además, coincidieron con la supuesta pelea que habría tenido con Echeverría.

Estos fueron algunos de los tuits del presentador (Twitter/@faisirrito)

Hasta el momento, ninguno de los dos ha hablado sobre el ensayo de Faisy Nights y el único en participar en las grabaciones del Me Caigo de Risa fue Faisy; no obstante, sí terminó las grabaciones de Faisy Nights, donde es la co presentadora.

¿Por qué Faisy y Mariana Echeverría se habría peleado?

A pesar de la cercana amistad que los conductores tienen desde años atrás y estar juntos en dos programas, aparentemente Faisy no estaba de buen humor al inicio de esta semana y, de un momento a otro, habría comenzado a gritarle durante las grabaciones de Faisy Nights, según TV Notas.

Según un integrante del staff del programa habló con la revista sobre la discusión que tuvo el comediante con su compañera, revelando que desde tiempo atrás tenían roces. Fue el martes 11 de julio que él explotó sin motivo aparente.

(Twitter/@faisynights)

“Él sí se pasó de la raya, porque estuvieron discutiendo por todo, porque él trae una actitud de prepotencia, de soberbia y comenzaron los insultos”, dijo la fuente.

Supuestamente, Mariana rompió en llanto por la impotencia que sintió e, incluso, los invitados -Bárbara Islas, José Manuel Lechuga y los integrantes de Kairo- estaban desconcertados por la actitud de Faisy.

En las cosas que el integrante de Renta Congelada le habría dicho a Echeverría fue que estaba “loca por las hormonas” y “gorda” -por su emabrazo-, algo que hizo sentir humillada a Mariana y salió corriendo a su camerino.

Hace unos días, Mariana dio a conocer que espera su segundo bebé (Captura de pantalla/Instagram)

“Varias personas del staff se fueron corriendo detrás de Mariana para consolarla y entender qué había pasado, porque Faisy ya andaba muy molesto y enojado. Andaba en un plan divo”, dijo la persona citada por TV Notas.

La persona que destapó esta discusión mencionó que el comportamiento de Faisy ha sido también contra ellos, a quienes los regaña y grita.

Después de varias horas en las que Mariana estuvo llorando por los comentarios de su compañero, logró calmarse y aceptó que la volvieran a maquillar para comenzar las grabaciones del programa. A pesar de su estado de ánimo, la conductora siguió en Faisy Nights hasta el final.

Hasta el momento, Faisy no ha hecho declaraciones sobre la supuesta humillación a Mariana (Instagram/@marianaecheve)

Los presentadores tendría una amistad en la que se llevan “pesado”, pero el integrante del staff aseguró que en esta ocasión Faisy hizo comentarios muy fuertes y, además, Echeverría está muy sensible por su embarazo, lo que llevó a que su discusión terminara de esta forma.