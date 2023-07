¿Por qué escogió a Sergio Mayer? Issabela Camil confesó que fue cortejada por Alec Baldwin

La actriz ha participado en algunas telenovelas mexicanas. (Fotos: Cuartoscuro // REUTERS)

Como nunca antes, Issabela Camil abrió su corazón para compartir un poco sobre su vida amorosa más allá de su tórrido romance con Luis Miguel y su escandaloso matrimonio con Sergio Mayer. Por primera vez contó que antes de conocer al exintegrante de Garibaldi tuvo varios pretendientes entre quienes destacan las estrellas estadounidenses: Alec Baldwin y Quincy Jones.

La oriunda de la Ciudad de México concedió una entrevista para Mara Patricia Castañeda donde se sinceró sobre varios aspectos de su vida personal. Para sorpresa de muchos y sin petición de la periodista de espectáculos, la integrante de la dinastía Camil confesó que antes encontrarse con el amor de su vida y padre de sus dos hijas, tuvo algunos encuentros románticos con otros artistas.

Los actores se conocieron en 2004. (Foto: Karina Hernández / Infobae)

“Yo he sido la verdad de pocos novios, no he sido muy enamoradiza. Gracias a Dios no soy de esas mujeres que necesitan a un hombre a su lado, he sabido estar sola en muchas épocas de mi vida. Sí tuve otras relaciones antes de Sergio muy importantes unas, otras no tanto”, declaró.

Puedo decir que me pretendió alguien como Baldwin, Quincy Jones, muchos nombres que entraron a mi vida. Muy poca gente sabe esto, no hablo de esto porque es muy privado, pero ahorita te doy un poquito de carne, de lo que es.

Issabela Camil no profundizó en detalles, razón por la cual se desconoce cómo fueron sus supuestas relaciones con dichos actores estadounidenses. Sin embargo, se sabe que comenzó su romance con Sergio Mayer en 2004, cuando ella rondaba por los 35 años de edad.

El actor estadounidense nunca ha hablado públicamente sobre Issabela Camil. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Issabela Camil externó su profundo amor por Sergio Mayer

Bajo este contexto, la intérprete mexicana recordó que estaba en un muy buen momento en su vida cuando conoció al exintegrante de Garibaldi, un hombre apuesto a quien estaba esperando con mucha emoción sin saberlo. Y es que en ese entonces nadie creía que su romance se transformaría en un matrimonio con dos hijas.

“Tuve otras parejas en mi vida donde me enamoré profundamente y no avanzaron como yo quería. Sí tenía ciertos dolorcitos que uno dice: ‘¿Cuándo llegará esa persona que sea mi compañero?’”, declaró.

“Sergio llega a mi vida en un momento donde yo llevaba ya varios años soltera y no precisamente buscando a alguien, pero sí lista para una relación valiosa en mi vida. Estaba muy emocionada de encontrar a alguien que pudiera ser mi pareja, mi compañero”, agregó ante Mara Patricia Castañeda.

Así ha cambiado Sergio Mayer. (Facebook: Monterrey Live)

Sergio Mayer quedó anonadado ante la belleza de su ahora esposa en un evento del Teletón, cuando ella asistió para conducir un segmento especial donde varias personalidades tenían que competir en una carrera de caballos.

“Yo no quería ir, pero me llamó mi papá. Cuando habla mi papá ya no se puede decir que no. Entonces ahí lo conozco, estaba tirado con su casco por ahí estaba en la moto así muy cool y dije: ‘¡Que tipo tan mam*n, qué cosa!”, ni lo saludé”, comentó.

“Pasaron unos días, él trató de hablarme y yo no tenía muchas ganas. No pasó realmente nada hasta que me pidió mi teléfono en una cena de gala que había del Teletón, porque hubieron varios eventos. Le di mi teléfono, me habló y no le contesté. Ya sabes, esos como jueguitos”, añadió.

Aunque Sergio Mayer insistió, Issabela no respondió absolutamente nada. Pero su destino ya estaba escrito, pues se reencontraron por accidente en un aeropuerto y desde ese entonces ya no se separaron.