¿Nuevo romance? Yolanda Andrade reaparece junto Michel Kuri, exnovio de Lucero

La famosa reapareció a lado del ex de Lucero (Fotos: Instagram)

Luego de que se hiciera pública la noticias sobre el mal estado de salud que atravesó Yolanda Andrade, reapareciera para explicar qué le pasó y alejarse de los flectores y redes sociales en búsqueda de una pronta recuperación, la famosa volvió a redes sociales pero a lado de alguien por el que ha dado mucho de qué hablar.

La conductora de Montse & Joe publicó en sus historias de Instagram una selfie a lado del ahora ex novio de Lucero, Michel Kuri, provocando un gran número de reacciones en redes sociales pues ha generado “bastante ruido” que esto ocurra a solo uno días de que la mexicana y el empresario emitieran el comunicado con la información detallada detrás del fin de su relación que duró más de 10 años.

Sin dar detalles del lugar o el motivo detrás del encuentro, fans de la protagonista de Soy Tu Dueña han cuestionado la “felicidad” que ha dejado ver el sobrino de Carlos Slim enrede sociales, por lo que se le ha reprochado que “olvidara” tan rápido a la cantante, se junte con otras reconocidas famosas y hasta una gran carne asada haga en su primer fin de semana soltero.

Qué se sabe del encuentro entre Yolanda Andrade y Michel Kuri

La famosa y el empresario posaron juntos en Instagram (Foto: Instagram/@yolandaamor)

Puesto que no han dado ningún tipo de detalle sobre el encuentro, lugar o motivo por el que posaron juntos para las redes sociales de Yolanda Andrade, es del conocimiento público que ella es lesbiana y desde hace muchos años lucha a favor de los derechos de la comunidad LGBT+, por lo que la idea de un posible romance o ser el remplazo de Lucero es una idea alejada de la realidad.

Sin embargo, él ha generado gran indignación en redes sociales por la forma en cómo ha salido adelante tras el fin de su noviazgo a lado de la ex esposa de Mijares: “Los hombre siempre como un pez, con memoria de tres segundo”. “Cuando él dijo que borrón y cuenta nueva no sabíamos que sería en tan solo un segundo”. “Para que vean cómo funcionan los hombres, 10 años de relación olvidados en un fin de semana a lado de otras famosas, una carne asada y amigos”. “Al final Yolanda que, ella es lesbiana, en todo caso él es quien superó sin problema alguno y no los veo atacándolo”, reaccionaron.

Él es Michel Kuri: sobrino de Carlos Slim y uno de los empresarios más ricos de México

El empresario de 65 años es sobrino de Carlos Slim

Luego de que la protagonista de grandes melodramas en Televisa como Soy Tu Dueña, Mañana Es Para Siempre y Por Ella Soy Eva hiciera la información pública, fans de ella han hecho el nombre de su ahora ex pareja tendencia, pues el interés por conocer más sobre a qué se dedica y quién es es el principal motivo, pese a que ya tenía 10 años saliendo con la actriz.

Michel Kuri quien actualmente tiene 65 años de edad, llevándole a Lucero 12 de diferencia, es un empresario de telecomunicaciones y socio del restaurante Bross Oyster Bar, un costoso pero popular bar de maricos que inició en el año de 1997 con una sucursal en Polanco -Alcaldía Miguel Hidalgo- de la Ciudad de México pero actualmente tiene en casi todos los estados del país.