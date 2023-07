Se reparten enfermedades a domicilio

Como sabemos, una persona no puede vivir más de 5 días sin tomar agua. Lo que quizá no todos tenemos claro es que la importancia del agua para los seres humanos no radica exclusivamente en la hidratación; es también esencial para el correcto desarrollo de procesos orgánicos vitales como la digestión, así como la absorción y eliminación de desechos.

Te puede interesar: Los menores de 10 años son los más afectados por los casos de faringitis en aumento

Esto se logra gracias a las propiedades que el agua tiene, como ser el líquido conocido que más sustancias disuelve. Esta particularidad puede ser negativa pues, aunque no sea perceptible a simple vista, el agua es capaz de transportar diversos agentes como minerales, químicos, bacterias y virus, entre otros. Es por eso que el agua es considerada un agente transmisor de enfermedades.

Por ello nuestra insistencia en verificar que el agua que bebemos esté debidamente purificada y sea de calidad. En México estamos lejos de este objetivo, al contrario, el agua que llega hasta nuestras casas está en una situación crítica que ya empieza a tener repercusiones graves en la salud de los mexicanos.

Te puede interesar: ¿Ganaste en Tris? Descubre aquí los resultados del sorteo 30836

En últimas fechas han surgido varios brotes de enfermedades que deben alertarnos a todos. Menciono algunos de ellos:

Ramiro López Aguirre, Vicepresidente de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación, “Agua en México”

El 2 de junio, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí alertó sobre un importante brote de Hepatitis A en la capital potosina. De acuerdo con los investigadores de dicha institución educativa, Evelyn Van Brussel y Fernando Díaz-Barriga, el brote responde al consumo de agua distribuida mediante pipas, las cuales no suelen sanearse debidamente.

Te puede interesar: Sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Rodolfo Sánchez T(Mro)

Los propios investigadores alertaron también que la red no tiene el tratamiento adecuado, por lo que ésta tampoco debe beberse directamente. Finalmente, aconsejaron ser cuidadosos con las pequeñas empresas rellenadoras de agua, pues, de acuerdo con estudios de la propia Universidad, muchas de ellas no cumplen con los estándares de calidad para consumo humano.

El 27 de junio, el diputado y presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Congreso de Veracruz, Fernando Arteaga Aponte, aseveró que en los municipios de Medellín de Bravo y Veracruz se suministra agua con diversos contaminantes como coliformes fecales, cromo y aluminio, que representan un riesgo sanitario químico y biológico. Esta alerta se desprendió de una auditoría realizada por la Secretaría de Salud.

CIUDAD DE MÉXICO, 07ABRIL2021.- Repartidores de agua acarrean el vital líquido en bidones que cargan burros en la colonia Tecacalanco, en Santa Cruz Acalpixca, uno de los 14 pueblos originarios de la alcaldía Xochimilco. Cada burro carga cuatro bidones de veinte litros diariamente en cada viaje a los domicilios donde los vecinos aún no cuentan con agua entubada. Desde hace alrededor de 50 años se utilizan burros para entregar agua en los pueblos de San José Obrero, conocido como San José de los Burros y en Santa Cruz Alcapixca. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO

En otros hechos, a fines de junio y principios de julio se reportaron dos casos de cólera en México, uno en Colima y otro en Mexicali. El médico infectólogo Francisco Moreno Sánchez, Premio Nacional de Salud 2020, advirtió que las tormentas de esta temporada pueden provocar que aguas insalubres contaminen agua de uso potable, lo que podría derivar en brotes epidémicos de cólera o de otras enfermedades que se transmiten por esa vía.

Aunque todos estos hechos parecieran casos aislados, tienen un común denominador: la red de agua potable en México no es confiable. Hay enfermedades muy graves, potencialmente mortales, que se propagan a través del agua.

Tenemos señales claras que nos alertan sobre la importancia de verificar que el agua que le damos a nuestra familia sea segura. Ya no sólo debemos cuidar el agua, ahora también debemos cuidarnos del agua que tomamos.