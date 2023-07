Qué pasó con la “Antimonumenta” tras instalación de Joven de Amajac en Ex Glorieta de Colón

La Joven de Amajac finalmente fue colocada en la Glorieta de las Mujeres que Luchan (Foto: Twitter @antimonumenta)

La escultura de la Joven de Amajac fue colocada en la Ex Glorieta de Colón, ahora conocida como Glorieta de las Mujeres que Luchan, durante las últimas horas del viernes pasado.

Te puede interesar: El extraordinario descubrimiento del INAH en el mismo sitio donde estaba la Joven de Amajac II

Esta figura es una réplica de una pieza prehispánica localizada en una comunidad de Veracruz en 2021. El hallazgo de la escultura captó la atención debido a que no representa a una diosa, como es común, sino a una regente.

Pese a la inconformidad del colectivo Antimonumenta Vivas Nos Queremos, la Joven de Amojac fue colocada. Tras ellos, las feministas reafirmaron su postura en contra y su desacuerdo con Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Te puede interesar: ¿Ganaste en Tris? Descubre aquí los resultados del sorteo 30836

“Anoche colocaron a la sorprendida joven de Amajac, la estatua de fría piedra que representa a la ex jefa de gobierno, no podemos negar que en eso tuvieron tino.”, pronunciaron en redes sociales.

FOTO: CUARTOSCIRO

Las feministas aclararon además que la figura que colocaron a modo de protesta por la violencia contra las mujeres permanecerá en su sitio.

Te puede interesar: Sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Rodolfo Sánchez T(Mro)

“La Glorieta de las Mujeres que Luchan se mantiene. Seguimos, hasta que haya Justicia”, sentenció el colectivo.

Por qué las feministas se negaron a la colocación de la Joven de Amajac

Mientras Claudia Sheinbaum estuvo al frente del Gobierno de la Ciudad de México insistió en que la réplica de la Joven de Amojac era una forma de representación de las mujeres indígenas. Sin embargo, las feministas que ocupan la Ex Glorieta de Colón no comparten su opinión.

“Una copia de una piedra no honra a las mujeres indígenas que buscamos justicia, no nos devolverá a nuestras hijas asesinadas y desaparecidas, no solucionará nuestras demandas, ni nos sacará del rezago ancestral en el que todo el gobierno nos tiene”, mencionó el colectivo.

Esta diferencia de posturas llevó a un intercambio de palabras entre Sheinbaum y el grupo feminista. El momento más álgido fue cuando la ex funcionaria acusó que detrás de su negativa había racismo y clasismo.

“Las mujeres que no quieren ello, en el fondo son profundamente racistas y clasistas”, mencionó Sheinbaum en un evento en marzo de este año.

Debido a la controversia, la entonces mandataria capitalina las invitó a un diálogo. Si bien, las feministas aceptaron, reiteraron que no estaban de acuerdo con ella y le exigieron disculparse.

“Venimos a exigirle que emita una disculpa pública, sus palabras son graves porque está atacando y revictimizándonos, su conducta es inaceptable”, sostuvo el colectivo en un comunicado.

Quién es la Joven de Amajac

La Joven de Amajac fue encontrada por pobladores de Hidalgo Amajac en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz en 2021.

Foto: (Secretaría de Cultura)

La figura de dos metros de altura llamó la atención de los expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) debido a que no era parecida a las piezas encontradas previamente, representación de la diosa Tlazoltéotl.

Por su postura y atavíos, los arqueólogos determinaron que la mujer esculpida en piedra representaba a una regente, a una persona de élite.

Dos años más tarde, en el mismo poblado fue encontrada una escultura con características similares, que fue nombrada como la Joven de Amajac II.

Cerca de esta segunda figura fueron localizados además seis entierros. Este hallazgo reforzó la hipótesis de que la comunidad fue un asentamiento prehispánico.

Las primeras investigaciones apuntan a que el sitio estuvo poblado por un breve periodo en el Posclásico Medio, entre el 1100 y el 1200 d.C.