Dueño del terreno donde ocurrió explosión en Tlajomulco estaba desaparecido; fue localizado en el Semefo

Óscar estaba en el terreno al momento del atentado. (Twitter/GloReza|Facebook/Osvaldo Leonel Ureña)

El reciente atentado con explosivos contra elementos policiales en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco fue, en palabras del propio gobernador, una muestra de la violencia que son capaces de ejercer los grupos del crimen organizado.

Como resultado de la violenta emboscada en un predio de la colonia Larios murieron seis personas, entre las cuales estaban tres elementos de la Fiscalía estatal, uno de la Policía Municipal y dos civiles.

Uno de los ciudadanos que perdió la vida a causa de la explosión y no ostentaba ningún cargo público era Óscar Rodríguez Díaz, de 43 años, identificado como el dueño del terreno en donde se registró el ataque.

Según información proporcionada por sus familiares, Óscar estaba presente en el lugar justo cuando ocurrió el estallido la tarde del 11 de julio. Agentes de la Fiscalía de Jalisco y de la Policía Municipal arribaron a su propiedad luego de recibir una llamada anónima que alertaba la posible presencia de restos humanos en el lugar.

Familiares y personas cercanas a Óscar compartieron sus condolencias vía redes sociales. (Facebook/Merceria Yelli)

En un video compartido por Milenio es posible apreciar a Óscar platicando con uno de los oficiales segundos antes del atentado. Tras la tragedia, el área quedó completamente acordonada y las labores de rescate se extendieron durante varias horas, debido al temor de que hubiera más explosivos en la zona.

Hasta la tarde del día siguiente, la familia de Óscar no tenía ninguna noticia respecto a su paradero. Gracias a otro video difundido en redes sociales supieron que había resultado afectado por la detonación, pero carecían de información sobre su estado de salud. Lo buscaron en los hospitales cercanos y en el Servicio Médico Forense (Semefo), pero no pudieron localizarlo, así que lo reportaron como desaparecido.

“Ando buscando a mi hijo y pues no lo encuentran [...] Encontraron su moto, pero a él no lo encontraron. Le hablaron por teléfono y vino para acá a ver qué es lo que estaba pasando y ya, pasó eso y no supimos más de él”, fueron las palabras que su padre, Martín Rodríguez, compartió con algunos medios.

Fue hasta el 13 de julio que las autoridades contactaron a sus seres cercanos y les pidieron que acudieran a la institución forense para identificar su cuerpo.

El atentado con explosivos provocó un fuerte dispositivo de seguridad en la zona. (REUTERS/Fernando Carranza)

“Me llevaron a la Fiscalía, en donde me dijeron que ya habían encontrado a mi marido y que ocupaban que fuera al Semefo a identificarlo. Ellos me comentan que porque estuvieron todavía hasta las tres de la mañana [del 12 de julio] haciendo averiguaciones que todavía no bajaban a todos los cuerpos del terreno”, dijo Milagros Ávila, esposa de Óscar, en una entrevista con Azucena Uresti.

Más adelante en la conversación, aseguró que buscarán que este caso no quede impune: “Claro que queremos justicia, queremos saber. O sea, queremos el culpable que lo hizo (sic.)”.

Por otro lado, la mañana del mismo 13 de julio se llevaron a cabo los funerales de los oficiales de la Fiscalía y la Policía Municipal que fallecieron a causa del atentado. Hasta el momento de la presente publicación, ninguna autoridad ha informado sobre la posible identidad de las personas responsables y no se ha efectuado ninguna detención.