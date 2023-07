El periodista murió a los 72 años de edad. (Twitter/@jorgeberry)

Fue durante la tarde del pasado jueves 13 de julio cuando familiares y personalidades del medio artístico nacional confirmaron el lamentable deceso de Jorge Berry, reconocido analista político originario de la Ciudad de México considerado como uno de los periodista más importantes del país. La triste noticia llegó horas después de que fuera diagnosticado con daño cerebral en un hospital de Puerto Vallarta, Jalisco.

Te puede interesar: ¿Jorge Berry engañó a Lolita Ayala con Talina Fernández? La verdad del supuesto triángulo amoroso de televisión

El repentino deceso del periodista mexicano tomó por sorpresa tanto a colegas como al público en general y muchos recurrieron a sus redes sociales para externar sus condolencias, anécdotas y mejores recuerdos de quien cubrió momentos históricos a nivel internacional durante sus aproximadamente cinco décadas de trayectoria.

Jorge Berry con Vladimir Putin en 2022 (@jorgeberry)

Hasta el momento Lolita Ayala no se ha pronunciado al respecto. Cabe recordar que los periodistas tuvieron un tórrido romance que llegó trascendió a matrimonio pero que lamentablemente terminó en menos de un año.

Te puede interesar: Muere el periodista Jorge Berry tras presentar daño cerebral

“Jorge Berry me amaba y creo que lo lastimé al decirle que me separaba, creo (...) Yo se lo dije antes de casarnos, le dije: ‘Jorge no estoy enamorada de ti, mejor no nos casamos’ (...) Caí y me casé. No me enamoré y ya nos divorciamos a los diez meses; esto es verdad”, declaró Lolita Ayala en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Jorge Berry y Lolita Ayala se separaron en 1 año de matrimonio. (Foto: YouTube/Mara Patricia Castañeda)

¿Cómo fueron los últimos momentos de Jorge Berry?

Tras la triste e inesperada muerte de Jorge Berry, su hermano Raúl rompió el silencio y explicó cómo fueron las últimas horas de vida del aclamado periodista.

Te puede interesar: Jorge Berry murió escuchando a The Beatles, contó su hijo Alejandro

En entrevista para Ventaneando, el familiar del exesposo de Lolita Ayala comentó que todo se encontraba de forma normal, cuando de pronto el comunicador comenzó a presentar molestias.

“Estábamos en casa, teníamos una reunión de amigos, jugando, compartiendo la vida, las vivencias, los chismes de la semana. Gozando el momento que eso le alegraba mucho a los amigos en casa y se sintió mal”, comenzó a decir.

Jorge Berry se desmayó en una reunión familiar. (Twitter/@jorgeberry)

Raúl Berry narró que el periodista se acercó a un familiar para decirle que su condición de salud estaba empeorando.

“Se fue a sentar a la sala y le dijo a Paty mi hermana que se iba a desmayar, se desmayó y no regresó”, puntualizó.

Tras este incidente, los seres queridos de Jorge lo llevaron a un hospital en donde le realizaron tomografías y resonancias magnéticas.

“Nos dijeron que fue una embolia importante y que se le conoce como una muerte cerebral. Era cosa de horas o días” ahondó.

Tras perder el conocimiento fue diagnosticado con muerte cerebral. (Twitter/@jorgeberry)

El hermano de Jorge Berry lo recordó con cariño y externó que estaban todos muy tranquilos recordando lo que fue la vida de su familiar.

“Lo celebramos con la tristeza, pero lo celebramos porque se fue un gran hermano, un gran amigo, una persona que quiso mucho a México y a su carrera. Es lo que puedo decir de él”, destacó.