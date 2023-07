Wendy Guevara se llama así en honor a Angélica Vale y así reaccionó la actriz

Wendy Guevara contó que su nombre está vinculado al personaje de Angélica Vale en 'Amigas y rivales' (Foto: Instagram)

La conocemos en La casa de los famosos México como Wendy Guevara, y desde hace algunos años, cuando comenzó a destacar como creadora de contenidos en internet, sin embargo el nombre de nacimiento de la popular habitante del programa es Luis Carmen Guevara Venegas.

Sin embargo, mientras crecía y descubría su identidad de género, a la joven oriunda de León, Guanajuato, sus amigos la llamaban con nombres femeninos, pese a que en su casa y en la colonia donde habitaba la gente la conocía como “Carmelo”.

Según contó recientemente en el reality show de Televisa Univisión, debido a que era una gran admiradora de las telenovelas y “creció con ellas”, Wendy se identificaba con Michelle Vieth en la telenovela Amigas y rivales.

“Yo crecí con todos esos programas, con las novelas de Amigas y rivales y todo eso. Es bien linda la Michelle Vieth. Yo me sentía Michelle Vieth en la novela, yo decía que yo era ella, y yo estaba chiquilla”, contó en el programa en días pasados a sus compañeros Paul Stanley y Raquel Bigorra.

Wendy ha narrado pasajes de su vida íntima al interior del programa de Televisa Univisión (Capturas: Twitter)

“Pero me pusieron ‘Wendy Nayeli’ por el personaje de Angélica Vale que hacía de sirvienta. Yo le barría a una amiga su estética, y se me quedó Wendy Nayeli, por la culpa de Angélica Vale, te lo juro”, contó la influencer respecto al personaje de la actriz, quien era “la sirvienta de Arath de la Torre y Ludwika Paleta”.

“Todos me decían ‘Wendy’”, recordó la mujer transexual de 29 años.

Ante esta confesión, el programa Hoy entró en contacto con Angélica Vale, quien ya conocía la anécdota de la integrante de “Las Perdidas” y no puedo ocultar su emoción.

La actriz y cantante se dijo halagada por haber inspirado a la creadora de contenidos a elegir su nombre, pues pese a que ella “se sentía Laura”, el personaje de Michelle Vieth, al final terminó siendo llamada como el rol que hizo la hija de Angélica María en el año 2001.

“Amo a Wendy, la amo. Más porque dijo que se llama ‘Wendy’ por mi culpa. Ella obvio se sentía Michelle Vieth pero acabó siendo Wen. No te preocupes, suele suceder. Me encanta y me emocioné, y la adoro... le escribí en Instagram que la quiero conocer y que en cuanto salga la quiero abrazar hasta decir basta. Qué bonito que se le haya quedado Wendy por mi culpa, qué bonito, se siente hermoso y muero de ganas por conocerla”, destacó la también hija del fallecido Raúl Vale.

“Amigas y rivales fue hace 23 años. Cómo me iba a imaginar que hay una chava que quiere ser Michelle Vieth por flaca y guapa, pero no mana, unas nos quedamos en Wendy Nayeli... cómo me iba a imaginar que iba yo a marcar así la vida de una persona, qué bonito”, añadió la también imitadora.

Wendy Guevara y la diversidad en La casa de los famoso México

La presencia de Wendy Guevara ha llamado la atención también de otros famosos; es el caso de Montserrat Oliver, quien en una reciente emisión de su programa Montse & Joe aplaudió que la empresa televisora haya mostrado la apertura de incluirla en La casa de los famosos México.

“¿Saben qué me ha gustado muchísimo ya que estamos hablando de realities y de La casa de los famosos ahorita? Que gracias a Wendy la gente ha comprendido mucho más por lo que pasa una persona homosexual, por lo que pasa una familia con un hijo así, y lo están viendo de distinta manera”, expresó.

“Entonces se me hace maravilloso que en Televisa hayan permitido esto, lo sigan permitiendo, y que de verdad conozcamos y dejemos de juzgar sin conocer a la gente, y sus motivos y sus historias”, añadió Oliver.