“Que presente lo que piensa”: Ebrard arremete contra Sheinbaum tras disentir sobre el Plan Ángel

Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Foto: Cuartoscuro

En una nueva desavenencia, el aspirante a la candidatura presidencial del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Marcelo Ebrard Casaubón, respondió a las críticas de Claudia Sheinbaum sobre su propuesta en materia de seguridad para hacer de México el país “más seguro de la historia”.

Te puede interesar: Sheinbaum se lanza contra Marcelo Ebrard por el plan de seguridad ‘ANGEL’: “No es la solución”

“No es la solución”, afirmó el pasado miércoles la exmandataria capitalina sobre el “Plan Ángel”, la estrategia de su rival en el proceso interno del partido guinda que contempla, entre otras cosas, el uso de Inteligencia Artificial (IA) y nuevas tecnologías para combatir la inseguridad.

“En mi experiencia con lo que hicimos en la ciudad no todo es tecnología. Tiene que haber una estrategia integral que vaya desde las causas hasta la inteligencia y la investigación. La tecnología es un instrumento, pero no la solución”, consideró la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México en entrevista desde el estado de Tabasco.

Ebrard le “canta tiro” a Sheinbaum

Sin embargo, Marcelo Ebrard no se quedó callado y, en respuesta a las críticas, volvió a plantear a Claudia Sheinbaum un debate, esta vez con el objetivo de presentar sus propuestas para paliar la violencia e inseguridad en el país.

Te puede interesar: Ebrard vs. la inseguridad: este es su plan para erradicar el principal problema de México

Tras asistir al arranque del Congreso Anual de Agentes Aduanales, organizado por la Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sugirió que sus rivales no cuentan con ninguna propuesta en materia de seguridad.

“Mejor que presente lo que piensa. Yo por eso decía que hubiera debate”, reiteró.

El aspirante a la presidencia no cerró la posibilidad a debatir con la ex Jefa de Gobierno de la CDMX

“Cuando quiera”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de un debate con Claudia Sheinbaum, y añadió: “yo siempre lo he planteado, si quiere sobre seguridad ya, mañana”.

Te puede interesar: Qué es Ángel, el plan de Ebrard para convertir a México en el “más seguro de la historia”

“Yo lo que dría es [que] el uso de la Inteligencia Artificial y de todos los elementos que describe el Plan Ángel aumentaría 10 veces nuestra eficacia. Por supuesto que se requieren policías, se requieren muchas otras cosas, pero la tecnología te aumenta tu posibilidad”, comentó al defender su estrategia.

Por otra parte, respecto a si es tiempo de presentar propuestas de gobierno, comentó que “yo creo que la gente no vendría a estos desayunos, o no me invitarían si no les interesara saber qué piensas sobre los grandes temas. No tendría sentido, entonces para qué hacemos el recorrido”.

Ante el riesgo de ser sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que el pasado 16 de junio impuso medidas cautelares que prohíben la difusión de propuestas de gobierno, dijo que “es una idea que tengo, no sé, tendría que debatirse qué ideas se sancionan y cuáles no. ¿Hasta dónde va a haber libertad de expresión?”.