¡Negligencia! Falla elevador del hospital del ISSSTE en Sonora y bomberos cargan a paciente por las escaleras | VIDEO

El paciente fue cargado por bomberos para subirlo, ante la falla del elevador. (Impresión de pantalla)

La noche del pasado lunes 10 de julio, una menor de edad de seis años, murió en el Hospital General de Zona número 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Playa del Carmen, Quintana Roo. Sin embargo, su deceso no se debió a algun mal de salud o por alguna enfermedad mortal, sino a que su cuerpo se atoró en un elevador del edificio.

Te puede interesar: Iban por uno y secuestraron a tres policías en Cajeme; a una semana FGE aún no los localiza

La menor, que fue identificada como Aitana Betzabé, fue ingresada al nosocomio por un cuadro de dengue, y al ser llevada por personal de la institución en una camilla al elevador, este se puso en movimiento antes de que la camilla entrara por completo. El elevador, al entrar en movimiento, provocó que la mitad del cuerpo de la niña quedara prácticamente atorado, por lo que falleció asfixiada.

Tras el suceso, las autoridades detuvieron a un camillero que llevaba a la menor, sin embargo, luego fue liberado. Por medio de un comunicado, el IMSS lamentó la muerte de Aitana y expresó sus condolencias a los familiares de la menor, no obstante, resaltó que el servicio de mantenimiento de los elevadores es subrogado con una empresa externa.

Te puede interesar: Interrogaron a presunto miembro de Los Salazar, brazo armado de Los Chapitos, en Sonora

La noticia fue tan sorprendente que, incluso el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lamentó la muerte de la menor en su conferencia de prensa matutina del pasado miércoles 12 de julio.

AMLO lamentó la muerte de la menor. | Captura de pantalla gobierno federal

El mandatario nacional aseguró que no habría impunidad y que se castigará a los responsables. “Se va a hacer la investigación, no es culpar por culpar, nosotros no actuamos así, no se puede castigar a cualquier persona, no puede haber ‘chivos expiatorios’”, dijo López Obrador.

Te puede interesar: En Sonora hallaron los cadáveres de tres hermanos policías y un expresidente del Consejo Electoral

“De acuerdo con el informe que nos dieron, hay un contrato de mantenimiento de estos elevadores, se informó que no funcionaba, fueron a verlo los de la empresa del mantenimiento, no lo arreglaron y no dejaron señalamientos que no podía usarse”, señaló.

Este hecho es consecuencia de un descuido en el mantenimiento y correcto funcionamiento del elevador del nosocomio. Sin embargo, luego de darse a conocer la noticia de la muerte de Aitana, se difundieron, por medio de redes sociales, imágenes en las que se ve que personal del Cuerpo de Bomberos ayuda a subir a un paciente por las escaleras, en un hospital de Sonora, esto, porque el elevador del lugar no funcionaba.

Por medio de un video difundido en redes sociales, se ve a los bomberos subiendo al paciente en una camilla Credito:TW@DrChavezDiaz

Los hechos se registraron en el Hospital General Dr. Fernando Ocaranza en Hemosillo. Ahí se grabó el video, en el que se ve a los bomberos cargando, en una camilla, al paciente para subirlo, ante la falla del elevador.

Sobre el caso, el ISSSTE emitió un comunicado, explicando que debido a la falla en el elevador del hospital, se establecieron acciones correctivas, entre ellas, que la movilidad vertical del paciente sería realizada por personal capacitado con el apoyo de los bomberos y los paramédicos. También se informó que el próximo 21 de julio sea reemplazada la tarjeta de control digital del elevador, que es de donde deriva la falla.