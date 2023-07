Gustavo Adolfo Infante conoció a Michael Jackson y sus compañeros pidieron pruebas

El conductor de televisión reveló cómo conoció al "rey del pop". (Archivo)

“No te vaya a pasar lo de Martha Higareda”, fueron las palabras del presentador Lalo Carrillo ante la anécdota que contó Gustavo Adolfo Infante durante la emisión del programa De Primera Mano de este martes 11 de julio donde narró que conoció a Michael Jackson e incluso alcanzó a tocarle la mano durante una visita a un parque de diversiones.

Todo inició cuando los conductores del programa de espectáculos recordaron el momento en que un fan de Peso Pluma burló a la seguridad en uno de sus conciertos sólo para ser “tacleado” por uno del personal de protección del inmueble. Esto dio pie a que compartiera cada uno de ellos por cuál de todos los artistas se atreverían a subirse al escenario evitando que los elementos de vigilancia los atrapen.

Lalo Carrillo dijo que por Beyonce, pero Gustavo Adolfo Infante reveló que lo hubiera hecho por Michael Jackson, no obstante recordó que el Rey del pop ya murió, pero no se quedó con las ganas de conocerlo en persona e incluso pudo tocar su mano cuando estuvo cerca de él.

Fue durante un aniversario de Disney, sin revelar la fecha exacta, que el periodista de las exclusivas reconoció al intérprete de Thriller cuando paseaba por el mismo parque de diversiones que él. Una vez que supo su verdadera identidad, junto con otras 3 personas, iniciaron un grupo de fans que se convirtió en una multitud en pocos minutos. Al salir de la locación donde estaba Michael, se iluminó su rostro por la gran cantidad de flash de las cámaras de fotografía.

Pero ahí no finalizó todo, sino que también tuvo la oportunidad de tocar la mano del famoso artista que se convirtió en uno de los íconos en la historia de la música. Tras sus declaraciones fue su compañero conductor Eduardo Carrillo quien lo cuestionó sobre si existe evidencia alguna de ese momento porque sino le “iba a pasar lo mismo que a Martha Higareda” y de mentiroso no lo “iban a bajar”.

Así lo narró Gustavo Adolfo Infante: “Un día lo vi en Disney a Michael Jackson... cuando sale... no había ni celulares, una nube de flashazos se iluminó su rostro, bajó rodeado y lleno de guaruras por supuesto, y le alcancé a tocar la mano... cuál foto si no había celulares, Lalo”, respondió molesto el periodista de las exclusivas.

Lalo Carrillo lo cuestionó sobre si había fotografías del momento o pensarían que, al igual que señalaron a la actriz de No Manches Frida, también estaría mintiendo. El resto de sus compañeros le pidieron pruebas del momento o no le iban a creer, ante esto el conductor de televisión, visiblemente exasperado, dijo que no le importaba si no le creían.

Para evitar una discusión, el titular de De Primera Mano prefirió cambiar la conversación y pasar al siguiente tema para impedir que el debate con sus compañeros creciera.

¿De qué y cuándo murió Michael Jackson?

Recientemente, exactamente el domingo 25 de junio de 2023, se cumplieron 14 años del momento en que el mundo del entretenimiento y de la música llorara la pérdida de Michael Jackson, considerado como uno de los mejores bailarines, intérpretes y artistas de la historia.

El 25 de junio de 2009 se anunciaba la muerte del llamado Rey del Pop a los 50 años. La causa del deceso, para muchos, continúa siendo un misterio, sobre todo porque espetaron que nunca se pudo ver el cuerpo del intérprete de Smooth Criminal. A pesar de ello la versión oficial fue que el cantante murió como resultado de una sobredosis de fármacos que sufrió en un inmueble en Los Ángeles, en Estados Unidos.