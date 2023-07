Team infierno promete gira por toda la República al salir de ‘La casa de los famosos’ | VIDEO

ViX/Televisa.

Uno de los éxitos más importantes de La casa de los famosos es sin duda el team infierno. El junte de aquellos seis famosos dentro del reality, su alianza y la forma en la que han jugado durante seis semanas, ciertamente ha conectado con el público. Para los espectadores esto no es ninguna noticia, sin embargo, para los participantes encerrados en la casa este fenómeno es totalmente nuevo.Por fortuna todos ellos lograron enterarse de que el team infierno se ha convertido en algo súper popular en el corazón de las audiencias.

Te puede interesar: “Del cáncer me salvo después”: Fans mandan emotivo mensaje para pedir votos por Sergio Mayer y Emilio Osorio

El pasado domingo, después de la nominación más delicada de todas, fueron varias las porras que se pararon a un lado de la barda de la casa y comenzaron a gritar en señal de apoyo. El equipo conformado por Sergio Mayer, Emilio Osorio, Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Nicola Porcella y Apio Quijano, se enteró de su fortaleza, gracias a los varios gritos de sus fans.

Se encontraban en el lugar tanto la porra de team cielo que acudió a apoyar a Paul Stanley, como aquella que defendía la permanencia de Emilio Osorio y Sergio Mayer en la casa. El encontronazo de gritos, ruidos y cantos llegó con fuerza al interior del recinto, tanto que incluso Sergio se conmovió hasta llegar a las lágrimas.

Te puede interesar: Estos negocios tienen descuentos si apoyas al “Team Infierno” en “La Casa de los Famosos”

“Cabr*n, esto está cabr*n. Llevan una hora, ustedes estaban acostados. Y no han parado, no se han movido”, dijo emocionado, mientras seguían escuchando los gritos. “Y escucha los claxons, los gritos, todo. Pero el ‘no al fraude’, jamás se había escuchado. Jamás se había escuchado ese ped*”, dijo Sergio. “Empecé a llorar porque me empezaron a decir, ‘México te ama’ y la chingada y me empezaron a gritar ‘Sergio no llores’ y les dije ‘se llora de amor también’, porque me estaban viendo, me dijeron ‘Sergio no llores’ “.

(Archivo)

A su lado se encontraban Wendy, Emilio y Apio. La integrante de Las perdidas dijo sentirse muy honrada de que fueran a gritarles, pero pidió a los asistentes que por favor no se pelearan ni causarán ningún tipo de conflicto.

Te puede interesar: ¿No estaba aislado? Emilio Osorio asegura que la mamá de Paul Stanley acudió a ‘La casa de los famosos’ para calmarlo

Entonces Apio tuvo una idea que juntaría al equipo mucho más allá del juego y en instancias futuras. “Creo que estamos creando un movimiento más allá del juego”, aseguró el integrante de Kabah. Y fue cuando sugirió que el equipo podría hacer una gira.

“Si nos vamos los seis hasta el final, bueno los seis a la final, hacemos un tour por toda la república agradeciendoles”, dijo Apio aún en tono de broma. Sin embargo, Mayer lo tomó más enserio y aseguró que sí le gustaría conocer a toda esa audiencia emocionada por su equipo.

“Sí, yo quiero conocer a esta banda que está gritando”, dijo Sergio. “No, no, no, esa porra está bien cabrona. Escúcha los claxons”.

El equipo más famoso del reality show asegura que seguirán juntos aunque se acabe el programa Credito:La casa de los famosos

Luego de escucharlos un poco más y de constatar que se trataba de algo muy enserio y de una manifestación de apoyo muy importante, Apio Quijano consideró la propuesta e incluso detalló algunas ideas de lo que podrían hacer si salían de tour.

“El team infierno si deberíamos de hacer algo afuera. Algo, deberíamos de hacer. Algo. O sea, ir a algunas ciudades, hacemos firmas, alguna conferencia. Tú lo puedes organizar”, le dijo directamente al Tata, como le dicen de cariño todos los integrantes a Mayer.

“Yo jalo, eh”, asentó Emilio, quien durante aquellos momentos todavía se encontraba nominado. Por fortuna no fue eliminado de la casa, ni tampoco Sergio. Por lo que la idea de que el equipo llegue intacto a la final todavía es una posibilidad.

Si los integrantes del team infierno logran convertirse en los últimos seis habitantes de la casa, quiere decir que la gira por la república se encuentre muy cerca de ser una realidad. La casa de los famosos ya ingresó a su sexta semana de transmisión y se encuentra a la mitad de su duración programada.