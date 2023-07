Niurka arremetió contra Bobby Larios: “Su último suspiro voy a ser yo”

Niurka y Bobby sostuvieron un mediático romance de 2003 a 2006 (Foto: Instagram)

Desde hace algunos años se ha difundido un rumor entre el público, se trata de la presunta paternidad de Bobby Larios. Pues es que gran cantidad de usuarios en las redes sociales han asegurado que el actor es “el verdadero padre” de Emilio Osorio, hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos.

Y es que la vedette y el actor jalisciense sostuvieron una mediática relación del 2003 al 2006, cuando se conocieron durante las grabaciones de la telenovela Velo de novia, producción de Juan Osorio en la que participó la apodada “Mamá Niu”.

Sin embargo, para aquel en tonces Emilio Osorio ya había nacido, por lo que la versión que cirula en internet es errónea y el mismo Bobby Larios ya se ha encargado de desmentirlo tajantemente.

Además, recientemente el cantante José Manuel Figueroa volvió a encender los rumores pues puso en duda públicamente la paternidad de Bobby respecto al actual habitante de La casa de los famosos México.

José Manuel Figueroa volvió a encender los rumores de la presunta paternidad de Bobby Larios (Foto: Instagram @josemanfigueroa/@niurka.oficial)

“Creo que Marie Claire nunca tuvo broncas con Emilio... ¿qué no es el hijo de Bobby Larios?”, preguntó en una conferencia de prensa luego de que su novia fuera eliminada del reality show; entonces los reporteros tomaron la palabra para aclarar que el protagonista de Juntos el corazón nunca se equivoca es hijo de Juan y Niurka.

“Estoy preguntando porque no sé, corten eso por favor. Pregunto porque no sabía, es mi ignorancia. Castíguenme a mí, es mi ignorancia, un abrazo a Juan Osorio”

Dicha versión ya ha sido desmentida tanto por el actor como por la bailarina exótica. “Ya Emilio tenía dos años, un niño muy querido, así como Romina, así como Kiko, los hijos de ella tambien fueron parte de mi vida, los tres. Yo lo agarré a Emilio cuando tenía dos años, estaba chiquito”, dijo el actor en entrevista para el canal de YouTube Tony Stars.

“Hoy por hoy que veo a este niño, este Emilio, haciendo sus cosas por sí solo, a pesar de que tiene un papá que lo puede ayudar, hoy por hoy está haciendo cosas positivas, que yo lo aplaudo y la verdad me da mucho gusto por él, obviamente por su mamá, hay mucha gente que lo quiere y aquí estamos”, recordó el intérprete respecto al actor con el que convivió siendo éste un bebé.

Bobby Larios negó tajantemente ser el padre de Emilio Osorio (Foto: Instagram/Bobby Larios, Emilio Osorio)

“Yo lo veo a él y él lo dice creo en algunos programas o entrevistas, donde él dice ‘no recuerdo mucho porque estaba muy chiquito’, claro, él estaba muy pequeñito, pero fueron cosas muy positivas con ellos. Yo lo agarré chiquitito, dos años, siempre muy juguetón, mucho cariño con él siempre, con Romina también. Kiko era el más adulto y era como muchos consejos para el hermano grande y hoy en día se ha reflejado, ahí está”, recordó Larios.

Dado que la prensa ha buscado la opinión de Larios respecto a las habladurías y a que el actor de 53 años no ha dudado en aclarar en distintas ocasiones recientes que no es el padre de Emilio, Niurka parece estar harta de ser mencionada por su ex.

Niurka Marcos y Bobby Larios se conocieron en "Velo de novia", producción de Juan Osorio (Foto: Instagram/@televisaespectaculos)

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, la cubana arremetió contra Bobby Larios y aseguró que el también conductor y bailarín la mantiene muy presente en su vida. “Acostúmbrense a que Bobby hable de mí hasta el último día de su vida”, dijo ante las cámaras.

También mencionó que incluso en su lecho de muerte, el actor de telenovelas como Valeria y Amor comprado seguirá hablando de ella. “Cuando le toque pelarse (morirse), en su lecho, su último respiro va a ser ‘Niurka’, y su mujer se va a quedar odiándolo”, aseguró la bailarina.