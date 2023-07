Mariana Echeverría está embarazada; así anunció la llegada de otro bebé con Óscar Jiménez

Este será el segundo hijo de la actriz y el futbolista.

La cigüeña volvió a visitar a la actriz Mariana Echeverría, luego de que este martes 11 de julio reveló que espera su segundo hijo al lado del futbolista Óscar Jiménez.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, la conductora de ‘Me Caigo de Risa’ mostró la prueba de embarazo, la cual salió positiva.

“Hoy fue un día muy especial para mí, no tengo palabras para describir lo que estoy viviendo, Dios me dio la oportunidad de volver a ser Madre, hoy dentro de mi vientre esta mi bebé arcoíris, un bebé que viene lleno de luz, energía y esperanza”, escribió la presentadora.

Llora de la emoción

La actriz no pudo ocultar su felicidad al ver que estaba nuevamente embarazada.

El video comienza cuando ella muestra la prueba de embarazo dentro de su paquete, posteriormente, al realizársela espera ansiosamente el resultado, por lo que a los pocos minutos marcó en la pantalla que estaba embarazada, lo que la hizo llorar de la felicidad.

“Estoy feliz, feliz, feliz y al igual que con Lucca, Oscar y yo haremos todo lo posible por ser los mejores papás. Cada día reafirmo que los tiempos de Dios son perfectos. Bienvenid@ bebé!”, agregó en su publicación.

En la publicación, sus compañeros de ‘Me caigo de Risa’ como Ricardo Margalett, Ricardo Fastlich, Mariazel, Yurem Rojas, Estefania Ahumada, entre otros más, la felicitaron por su segundo embarazo.

Agradeció a dios por volver a ser madre.

“Felicidades a la hermosa familia!!! Los quiero mucho!!!!; Felicidades a la hermosa familia!!! Los quiero mucho!!!!; Bravo Marianaaaaa bravooooooo !!!!!!! Que felicidaaaaad!!!!; Ay Marianita que felicidad hasta yo grite aquí!!!! Qué bendición. Felicidades, infinitas”, escribieron.

Cabe recordar que febrero de este año, la pareja dio a conocer que perdieron a su segundo bebé, luego de que el doctor le informó a la conductora que había sufrido un microaborto a las seis semanas de gestación, lo cual la hundió y la obligó a recaer en el apoyo que le brindaron su esposo y su hijo.

Recientemente, Óscar y Mariana celebraron el cumpleaños de su primer hijo, Lucca.

“Siempre me ha gustado estar cerca de la gente que me sigue en redes sociales. Me gusta compartirles las cosas buenas, mis proyectos, mis triunfos, mis logros, mis alegrías, pero también les he compartido parte de mi vida con momentos tristes, difíciles, y el día de hoy es uno de esos. Con el paso de la vida, aprendí a convertirlos en fortaleza y tomar lo bueno que me puede dejar, sin preguntarme el ‘¿por qué a mí?’”, relató la comediante.

“Lloré, me asusté, pero me tomé mi tiempo para asimilarlo y abrazar ese dolor y otra vez no dejarme caer. Abrace aún más a mi Lucca y a Óscar y agradecí tenerlos en mi vida. Y pues, nada, a intentarlo otra vez. Sé que Dios tiene cosas planeadas para mí y ya llegará el momento. Ánimo a todas las que han pasado por una situación así, no es fácil. Déjense querer, déjense apapachar, cuéntenlo con la gente que más quieran para sacar ese dolorcito que nos provoca y, sobre todo, NUNCA SE CULPEN. Gracias por todo su amor”, complementó en su hermoso mensaje. ¡Muchos ánimos!